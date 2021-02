Empresas







AstraZeneca incumplirá objetivo de suministro de vacunas para la UE en segundo trimestre AstraZeneca advirtió en enero a la UE que no cumpliría con sus compromisos del primer trimestre debido a problemas de producción. También debía entregar 30 millones de dosis en el último trimestre del 2020, pero no suministró ninguna inyección el año pasado ya que su vacuna aún no había sido aprobada por el bloque.