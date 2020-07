El lunes 20 de julio es la fecha definida para que los restaurantes puedan atender al público en salón, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En tanto, los restaurantes que se encuentran de los hoteles de lujo también se vienen preparando para lo que será la nueva normalidad en un contexto de la pandemia del COVID-19.

En diálogo con Gestión.pe, Maximiliano Pazo, gerente corporativo de alimentos y bebidas en Inversiones Nacionales en Turismo (Intursa), el holding que opera seis hoteles 5 estrellas en el Perú -Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort; Palacio del Inka (Cusco), a Luxury Collection Hotel ; Tambo del Inka (Cusco), a Luxury Collection Resort & Spa; The Westin Lima Hotel & Convention Center; Hotel Aloft Lima Miraflores y Hotel AC Lima Miraflores - señala que se vienen trabajando bajo el protocolo de tres sectores.

El primero es del Mincetur, pues los restaurantes -que superan los 10 establecimientos entre los 6 hoteles- se encuentran dentro de los hoteles, por lo que cuentan con su respectivo Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19.

En segundo, se encuentran bajo el protocolo del Ministerio de la Producción (Producción) para el tema del delivery, y en tercer lugar bajo los requerimientos de Marriott a nivel internacional, esto debido a que el hotel Westin pertenece a la cadena Starwood Hotels & Resorts, adquirida por la cadena hotelera Marriott.

De este modo, indicó que se ha ido implementado una serie de medidas respecto a los protocolos ya publicados, en tanto ahora solo hace falta adecuarlas a la modalidad de servicios en salón.

“En líneas generales de adaptación están prácticamente alienados y si a eso le tomamos que todos los hoteles tienen certificación de inocuidad, esto termina de complementar el círculo”, aseveró.

Propuesta gastronómica vía QR

De acuerdo a la disposición del Mincetur, los restaurantes solo podrán reiniciar operaciones con el 40% de aforo, por lo que trabajará bajo ese esquema.

Posteriormente, al haber menor capacidad, se tendrá que trabajar con turnos. A modo de ejemplo, Pazo mencionó que para el servicio de desayuno, se tendrá que pedir las pautas en diferentes horarios para atender a los usuarios.

“No se utilizará mantelería y la propuesta gastronómica se tendrá de manera digital a través del QR (código de barra)”, dijo.

Cuando se ingresaba al restaurante de hotel, se estaba acostumbrado a ver sobre la mesa los cubiertos, platos, copas, entre otros implementos. Esto ya no continuará, pues ahora las mesas estarán completamente limpias.

Ya sobre la mesa, el mesero llevará los cubiertos en un envase sellado para que no tenga ningún tipo de contacto.

De igual manera, indicó que la mejora del servicio así como futuras modificaciones se realizarán de acuerdo a las necesidades de los clientes.

El buffet, bar y “catering”

Hasta antes de la pandemia, en los restaurantes de hoteles también se ofrecía el servicio de buffet, en donde el usuario pagaba determinado monto y con ello podía acceder a los alimentos (entrada y plato de fondo), bebidas y postres.

Para ello, el propio usuario se podía acercar al módulo de alimentos y escoger lo que se le apetecía. Sin embargo, este esquema también cambiará y a futuro se contempla un buffet, pero asistido; más no de acceso directo del cliente.

“Estamos pensando que todo el servicio sea personalizado. Lo que sí no va a ver es un buffet tal cual y lo conocíamos, eso de momento no está absolutamente planificado. Lo que sí podría haber, en un mediano plazo y alienados con las normativas, es un buffet, pero que sean totalmente asistidos por personal del hotel y donde el huésped no tenga contacto con la materia prima”, explicó el ejecutivo.

El área del bar también era también un espacio de consumo para los restaurantes en los hoteles. Al respecto, Pazo señala que así como se ha liberado el protocolo del delivery y luego el servicio de salón, también se espera lo mismo para el bar.

“Tratamos de estar al día en las diferentes medidas que vamos captando para que al momento que el Estado libere el protocolo para lo bares, nosotros podamos estar lo más listos posibles”, dijo.

Finalmente, precisó que el negocio de los eventos que se realizaban dentro de los hoteles de restaurantes, y en la cual también se trabajaba el servicio de “catering”, también se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus.

Al respecto, consideró que éste será uno de los últimos eslabones que se reactivarán en el sector hotelero.