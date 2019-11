La guerra por dominar nuestro tiempo de entretenimiento frente a las pantallas contará desde este mes con dos nuevos competidores: Disney+ y Apple TV+, las nuevas plataformas con las que ambos gigantes quieren plantar cara a Netflix, pero... ¿Qué ganarán los espectadores?

Hubo tiempo en el que la industria del entretenimiento vio en internet y la piratería el fin de sus días, pero un inesperado giro de guion logró dar con un modelo de negocio que, suscripción mediante, elevó a Netflix al podio del sétimo arte y ahora colosos como Disney y Apple quieren imitar.

Ambas compañías lanzarán estos días sus propias plataformas para ver series y películas desde internet, a las que pronto se sumará otro futuro servicio de Warner y HBO para completar una oferta del “streaming” cada vez más extensa.

Disney no lo tendrá complicado, pues ha bastado con reunir su imperio audiovisual en un mismo catálogo, que contendrá desde Star Wars a Pixar o Marvel. Para Apple el reto será mayor, ya que la compañía tecnológica estrenará mañana en todo el mundo la oferta audiovisual que ha preparado durante los últimos años.

Así, en el 2019 la televisión a la carta se convertirá en un negocio más complejo que dejará muy lejos los días en los que el espectador se sentaba frente al televisor esperando a que le programaran su tiempo. Ahora deberá seleccionar qué ver, dónde, cómo y, también importante, qué y cuánto pagar.

Apple TV+: Jennifer Aniston, precio, contenido y calidad minimalista

Parece que la compañía que inventó el iPhone ha decidido también apostar por la máxima del diseño "menos es más" para dar su primer salto al entretenimiento.

La empresa, conocida por sus altos estándares de calidad y experiencia premium, arrancará Apple TV+ con una serie protagonizada por una de las actrices más apreciadas en el universo televisivo, Jennifer Aniston, quien para dar aún más homenaje a la pequeña pantalla encarnará a una presentadora de informativos en "The Morning Show".

Reese Witherspoon y Steve Carell acompañarán a Aniston en la nueva serie, la guinda del catálogo preparado por Apple, mucho más reducido que el de Netflix o Disney, pero con la promesa de alta calidad en todos sus contenidos.

El costo también será menor que el de sus competidores: US$ 4.99 al mes en Estados Unidos, un precio similar en la moneda de otros países ya que el lanzamiento de esta plataforma fue el 1 de noviembre.

A cambio, los espectadores verán series de comedia como "Dickinson", distopía fantástica en "See" o ciencia-ficción en "For All Mankind", una historia creada por los responsables de "Battlestar Galactica" que imagina el destino de la humanidad si la carrera espacial no hubiera acabado.

Disney+: Marvel, Star Wars, High School Musical y Lizzy Mcguire

Considerado un gigante, coloso o, incluso, imperio del entretenimiento, Disney pisará fuerte en el mercado de las plataformas digitales con un producto que incluirá su catálogo íntegro de películas clásicas, más todas las producciones de las factorías Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y sus canales para el público infantil.

En su oferta, la franquicia Star Wars tendrá un lugar destacado con las series "The Mandalorian", "Rogue One" y "The Clone Wars", además Ewan McGregor regresará como Obi-Wan Kenobi en una producción cuyos detalles están aún por concretar.

Hablando de retornos, dos ficciones míticas para el público milenial volverán con nuevas versiones: Hilary Duff será de nuevo "Lizzie McGuire" en una serie que imaginará la vida adulta del personaje y "High School Musical" se reinventará más de diez años después de su estreno en una producción muy diferente que parte del éxito del musical protagonizado en el 2006 por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Por su parte, el universo cinematográfico de Marvel contará con hasta 8 nuevas series que seguirán las aventuras de los superhéroes de la popular franquicia de cómics.

Sin embargo, el lanzamiento de Disney+ el próximo 12 de noviembre solo incluye a Estados Unidos y una pequeña selección de países entre los que aún no están España ni Latinoamérica. Su precio inicial será de US$ 6.99 al mes.

HBO Max, el servicio de Warner, la casa de “Game of Thrones” y de DC Cómics

WarnerMedia lanzará una futura plataforma en mayo del 2020 bajo la marca HBO Max que integrará en su oferta a las marcas HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.

Además, la mítica serie "Friends" abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, junto a "The Big Bang Theory", "The West Wing", "Pretty Little Liars" la colección completa de Studio Ghibli y todos los capítulos de "Sesame Street".

El precio será el más elevado de todos los competidores: US$ 14.99 al mes en Estados Unidos, por encima de los US$ 12.99 de Netflix y los US$ 5.99 que cobra Hulu.