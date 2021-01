Apple Inc reportó el miércoles unos ingresos y ganancias en el trimestre de ventas navideñas superiores a las expectativas de Wall Street, ya que los nuevos iPhone con 5G ayudaron a impulsar a un nuevo récord las ventas de sus dispositivos, con un alza del 57% en China.

La firma estadounidense envió su gama del iPhone 12 varias semanas más tarde de lo habitual, pero el número expandido de modelos y de nuevas apariencias parece haber ayudado al aumento de la demanda de actualizaciones, sobre todo en China.

Apple también registró fuertes ventas de sus portátiles Mac y sus iPad en el trimestre, debido a que muchos consumidores recurrieron a ellos para trabajar, aprender y entretenerse durante la pandemia.

Los ingresos de Apple para el trimestre terminado el 26 de diciembre subieron un 21%, a US$ 111,440 millones. Los beneficios por acción ascendieron de 1.25 a 1.68 dólares.

Los analistas esperaban US$ 103,280 millones y US$ 1.41 por papel, según datos IBES de Refinitiv. Las ventas del iPhone fueron de US$ 65,600 millones, comparado con estimaciones de US$ 59,800 millones y superando el máximo anterior de US$ 61,580 millones para el primer trimestre fiscal del 2018.

Apple, la mayor compañía que cotiza en bolsa en Estados Unidos por capitalización de mercado, con un valor de US$ 2.4 billones, ha prosperado durante una pandemia que le obligó a cerrar muchas de sus tiendas, pero hizo que muchos consumidores compraran o mejoraran sus dispositivos.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a Reuters en una entrevista que la firma tiene ahora una base instalada activa de 1,650 millones de dispositivos, comparado con los 1,500 millones de hace un año.

Cook afirmó también que Apple tiene ahora una base instalada de más de 1,000 millones de iPhone, por encima de los 900 millones que la firma había informado por última vez en el 2019.