Apple reportó el jueves ventas y ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, ya que las ventas del iPhone subieron un 2.8%, tal como esperaba el mercado, lo que ayudó a compensar las grandes caídas en la facturación de productos como Mac y el iPad.

La compañía con sede en Cupertino, California, ha navegado mejor que muchos de sus rivales una crisis mundial de teléfonos inteligentes, pero enfrenta una recuperación económica desigual en China, un mercado clave.

Apple dijo que las ventas para el cuarto trimestre fiscal al 30 de setiembre cayeron aproximadamente un 1% a US$ 89,500 millones, con casi US$ 1,000 millones más en ingresos por servicios de lo que Wall Street esperaba, lo que ayudó al total general a superar las estimaciones de los analistas de US$ 89,280 millones, según datos de LSEG.

La utilidad neta aumentó alrededor del 11%. El beneficio por acción de US$ 1.46 superó las expectativas de los analistas de US$ 1.39 por acción, según LSEG.

Las acciones de Apple, que han subido un 37% en lo que va de año, cerraron el jueves con un alza del 2%. En operaciones después del cierre del mercado bajaban un 1.3%.

Los resultados no incluyen la mayor parte de las ventas de los modelos más nuevos de iPhone 15.

Apple enfrenta una competencia más dura de teléfonos inteligentes este año, ya que Huawei Technologies regresa al campo con chips fabricados en China después de haber estado prácticamente excluido del mercado durante varios años por las restricciones comerciales del Gobierno de Estados Unidos.

Las ventas de Apple en China cayeron un 2.5% a US$ 15,080 millones desde US$ 15,470 millones en el cuarto trimestre del año anterior.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que después de tomar en cuenta los tipos de cambio, el negocio de Apple en China creció en la medición interanual, impulsado por las ventas del iPhone y los ingresos por servicios.

“En China continental, establecimos un récord trimestral para el iPhone en el trimestre de septiembre”, dijo Cook a Reuters. “Teníamos cuatro de los cinco teléfonos inteligentes más vendidos en las zonas urbanas de China”.

Cook también dijo que dos de los nuevos modelos de teléfonos de alta gama de Apple, los dispositivos iPhone 15 Pro y Pro Max, enfrentan limitaciones de suministro.

Beneficio cae 3% a casi US$ 97,000 millones

Apple también reportó este jueves un beneficio de US$ 96,995 millones al cierre de su ejercicio 2023, un 3% menos en comparación con el anterior, lastrado por cuatro trimestres consecutivos de reducción de ventas.

En un comunicado, el fabricante del iPhone indicó que su facturación acumulada en los últimos 12 meses, hasta el 30 de setiembre, fue de 383,285 millones, un 3% menor a nivel interanual.

En el cuarto y último trimestre, en el que más se fijaban los analistas de Wall Street, Apple tuvo un beneficio de 22,956 millones (un 11% más) y una facturación de 89,498 millones (un 1% menos).

A lo largo del ejercicio, Apple vio reducir sus ventas generales trimestre tras trimestre, y sobre todo las de los productos, como las tabletas iPad y las computadoras Mac; no así el iPhone, que sigue siendo la estrella de la empresa y se mantiene a flote.

El máximo ejecutivo de la firma, Tim Cook, quiso poner el foco en la buena marcha del segmento servicios, que arrojó un récord en ventas trimestrales y que incluye el almacenamiento en la nube, iCloud, las garantías Apple Care o las suscripciones de Apple Music.

Cook mostró confianza en el nuevo iPhone 15 de cara a la temporada navideña, en la que se prevé un gasto récord en Estados Unidos, mientras que el jefe financiero, Luca Maestri, destacó la implantación de sus productos en todo el mundo y la “lealtad sin parangón” de sus clientes.

Las ventas del iPhone han supuesto unos ingresos de 43,805 millones en el cuarto trimestre, un 3 % más respecto al mismo periodo del año anterior, y de 200.583 millones en el conjunto del ejercicio, ligeramente menos.

Mientras tanto, la pujanza del segmento de servicios, pese a representar unos ingresos mucho menores en comparación con los productos, tiene un crecimiento claro: un 16 % en el trimestre, hasta 22,314 millones, y un 9% en el año, hasta 85,200 millones.

El mayor negocio para Apple sigue estando en las Américas, en Europa y en China, aunque las tres han sufrido caídas de ventas en el ejercicio.

Los resultados, publicados al cierre de la bolsa, superaron las expectativas de los analistas pero las acciones de la empresa, que es la más grande del mercado, bajaban un 0.80% en las operaciones posteriores.

Apple ha aumentado su valor de mercado en el último año en un 37%, hasta los US$ 2.7 billones.

