Apple Inc. está pidiendo a un tribunal que rechace la reciente solicitud de Epic Games Inc. de que vuelva a incluir a Fortnite en su App Store, afirmando que el fabricante del juego está actuando como “un saboteador, no como un mártir” en su desafío al sistema de pagos de Apple.

En un documento presentado durante la noche, Apple dijo que “Epic inició un incendio y le echó gasolina, y ahora le pide ayuda a este tribunal para apagarlo”. Epic puede solucionar el problema “simplemente adhiriéndose a los términos contractuales que han gobernado rentablemente su relación con Apple durante años”.

Epic demandó a Apple el 13 de agosto, alegando que la eliminación de la aplicación Fortnite de la App Store era una “represalia” por la decisión del fabricante del juego de ofrecer compras en la aplicación a través de su propio mercado, eludiendo el sistema de pago de Apple.

Epic renovó la solicitud de una orden judicial para restablecer la aplicación en la tienda. Apple presentó la semana pasada una contrademanda para evitar que el fabricante del juego use su propio sistema de pago para Fortnite, intensificando una de las batallas legales más observadas en el sector tecnológico.

Citando la campaña #freefortnite, Apple dijo que Epic no está sufriendo daños a la reputación debido a la pelea. “Epic se ha involucrado en una ofensiva mediática preestablecida a gran escala en torno a su decisión de incumplir su acuerdo con Apple, creando campañas publicitarias en torno al esfuerzo que continúan hasta hoy”.

Apple le dijo a la corte que eliminar el juego de su tienda no era anticompetitivo porque los jugadores de Epic pueden usar otros dispositivos móviles o PC, computadoras portátiles o consolas de juegos.

“Solo una fracción de los clientes de Epic accede a Fortnite utilizando un iPhone, y los ingresos de Epic de otras plataformas superan en gran medida los ingresos de los jugadores que usan un iPhone”, dijo Apple.

“Está claro que Epic no quiere pagar comisiones a Apple, a pesar de que acordó hacerlo”, sostuvo Apple. “No hay nada anticompetitivo sobre cobrar a otros por usar el servicio”.

El caso es Epic Games Inc. vs. Apple Inc., 20-cv-05640, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Norte de California (Oakland).