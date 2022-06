Los esfuerzos de Elon Musk por conseguir nuevo financiamiento que limite su contribución en efectivo a su adquisición de Twitter Inc por valor de US$ 44,000 millones han quedado en suspenso debido a la incertidumbre que rodea al acuerdo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Musk ha amenazado con abandonar el acuerdo a menos que la compañía de redes sociales le proporcione datos que respalden su estimación de que las cuentas falsas o de spam comprenden menos del 5% de su base de usuarios.

Esto culminó con una carta de los abogados de Musk a Twitter el lunes advirtiendo que podría alejarse del acuerdo a menos que se le proporcione más información.

Musk está obligado a pagar US$ 33,500 millones en efectivo para financiar la operación, después de conseguir financiamiento con deuda para cubrir el resto. Su liquidez es limitada, ya que su riqueza, cifrada por Forbes en US$ 218,000 millones, está ligada en gran medida a las acciones de Tesla Inc, el fabricante de coches eléctricos que dirige.

Musk ha estado en conversaciones para conseguir entre US$ 2,000 millones y US$ 3,000 millones en financiación de capital preferente de un grupo de firmas de capital privado liderado por Apollo Global Management Inc que reduciría aún más su contribución en efectivo, según las fuentes. Estas conversaciones están ahora en suspenso hasta que haya claridad sobre el futuro de la adquisición, dijo una de las fuentes.

La pausa en las actividades de financiación ofrece la primera señal clara de que las amenazas de Musk están interfiriendo en los pasos que ayudarían a completar el acuerdo.

Twitter ha insistido hasta ahora en que Musk ha estado cumpliendo con su obligación bajo su contrato, incluyendo la ayuda para asegurar la aprobación regulatoria para el acuerdo.

Los portavoces de Musk y Twitter no respondieron a las solicitudes de comentarios. Apollo declinó comentar.

Musk vendió acciones de Tesla por valor de US$ 8,500 millones en abril después de firmar su acuerdo para comprar Twitter, y no está claro de cuánto efectivo dispone para cumplir con su obligación.

Ha conseguido US$ 7,100 millones de un grupo de coinversores de capital para reducir su contribución. Musk también trató de reducir aún más esta exposición concertando un arriesgado préstamo de margen de US$ 12,500 millones vinculado a las acciones de Tesla, pero luego lo desechó el mes pasado.

Remordimiento del comprador

La incertidumbre de la operación también ha pesado en los planes de los bancos para sacar de sus libros los US$ 13,000 millones de deuda que han comprometido para la adquisición a través de la sindicación.

Aunque todavía se están preparando para sindicar la deuda, los bancos tienen previsto esperar hasta que se aclare el acuerdo para poner en marcha el proceso, dijeron las fuentes.

Los bancos no creen que los inversores de crédito compren la deuda mientras persista la incertidumbre, dijeron las fuentes. Los bancos también han considerado poco útiles los comentarios públicos despectivos de Musk sobre la empresa, y esperaban que a esta altura ya les estuviese ayudando con las presentaciones a los inversores para sindicar el acuerdo, añadieron las fuentes.

Sin duda, la paralización de estas actividades no afecta a los compromisos adquiridos por Musk y los bancos para financiar el acuerdo. Twitter puede llevarlos a los tribunales para obligarles a cumplir con sus obligaciones de financiación según el contrato de la operación si se quedan cortos.

La sindicación de la deuda podría surgir como un problema importante para los bancos si la disputa de Musk con Twitter llega a un litigio y son obligados por un juez a financiar el acuerdo. En ese escenario, podrían luchar para conseguir que los inversores compren la deuda si Musk no está dispuesto a ser el dueño de la empresa.

Esa posibilidad, sin embargo, se ve como remota. La mayoría de los inversores negocian las acciones de Twitter asumiendo que es mucho más probable que la empresa llegue a un acuerdo con Musk o le deje partir, en lugar de pasar por un prolongado litigio.