Amazon ha reducido drásticamente la cantidad de dinero que invierte en publicidad Google en los últimos días, un golpe potencial para los ingresos del gigante de las búsquedas en un momento ya inestable.

La compañía de comercio electrónico generalmente compra anuncios Google para canalizar a compradores web hacia su tienda en línea. Pero desde el 11 de marzo, Amazon ha recortado drásticamente en casi todas las categorías, según datos recopilados por Tinuiti Inc., una agencia de mercadeo que maneja alrededor de US$ 1,500 millones al año en gastos para varios anunciantes.

“Amazon ha retrocedido significativamente en Google Shopping y en anuncios de texto”, dijo Andy Taylor, director de investigación de Tinuiti. En las subastas de palabras clave de Google, Amazon sigue haciendo ofertas “ligeras” contra algunos anunciantes, pero ha “desaparecido por completo como competidor para otros”, agregó.

“Si bien no comentamos sobre clientes individuales, no es inusual que los anunciantes ajusten sus campañas en cualquier momento por cualquier número de razones”, dijo un portavoz de Google. Un portavoz de Amazon no respondió una solicitud de comentarios.

Amazon está respondiendo a un aumento en la demanda de artículos cotidianos dado que las personas evitan ir a las tiendas por la pandemia de coronavirus. La empresa está priorizando el abastecimiento de suministros domésticos y médicos y pretende contratar a 100.000 trabajadores adicionales. Amazon podría estar reduciendo los anuncios porque no quiere atraer a más personas a su sitio web y sobrecargar su cadena de oferta, almacenes y red logística.

“No necesitan impulsar más demanda”, dijo Travis Johnson , director ejecutivo global de Podean, una firma de mercadeo que se especializa en ayudar a las empresas a publicitar en Amazon y otros mercados digitales. Algunos de sus clientes han detectado un aumento en las ventas en Amazon.com hasta seis veces este mes, en comparación con febrero, dijo.

La pandemia podría frenar el crecimiento de los ingresos publicitarios de Google a medida que la actividad económica se desacelera y las empresas buscan formas de reducir costos. Agencias de viajes en línea como Expedia Group Inc. y Booking Holdings Inc., que son grandes compradores de anuncios Google, se han visto particularmente afectadas desde que prácticamente paralizaron los viajes mundiales hace unas semanas.

En China, donde el virus se propagó primero, el gasto en publicidad en línea crecerá este año al ritmo más lento desde el 2011, dijo el martes la firma de investigación EMarketer.

