La alianza marca la primera vez que Amazon México permitirá a los usuarios sin tarjeta de crédito realizar compras en hasta doce cuotas quincenales. Kueski proporcionará el financiamiento para las compras, además de determinar el crédito que se otorga a cada usuario, señaló en una entrevista Andrew Seiz, director financiero de la startup.

“Es un hito emocionante, dado que Amazon es un comerciante tan importante en el contexto de México”, afirmó. “Con este acuerdo, las personas que antes no podían acceder a financiamiento podrán comprar productos en Amazon”.

La morosidad en México hasta ahora “ha estado muy controlada”, añadió.

México se ha convertido en un mercado clave para las startups de servicios financieros, dado que menos del 50% de la población tiene una cuenta bancaria. Algunas fintechs que ofrecen cuentas de ahorro de alta rentabilidad compiten con rentabilidades del 15%, por encima de la tasa de interés de referencia del banco central del 11.25%.

Kueski levantó una ronda serie C de US$ 202 millones en diciembre de 2021 liderada por StepStone Group Inc. y Victory Park Capital. La empresa está constantemente en conversaciones con sus inversionistas actuales, añadió Seiz, pero declinó entregar más detalles sobre futuros planes de financiamiento.

Kueski lleva 12 años operando, pero hace tres lanzó Kueski Pay, su área de servicios “compre ahora y pague después”, conocidos como BNPL. Actualmente cuenta con 620 empleados y ha otorgado cerca de 15 millones de préstamos.

“El panorama en México es muy sólido, desde una perspectiva macroeconómica y de demanda de los consumidores por nuestro producto”, afirmó Seiz. “Así que, a corto y mediano plazo, creemos que México ofrece una oportunidad bastante importante para nosotros y, en consecuencia, seguiremos concentrándonos en México por ahora”.