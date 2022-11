El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró que planea donar la mayor parte de su patrimonio de US$ 124,000 millones a lo largo de su vida para combatir la crisis climática y a combatir las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

Esta es la primera vez que el empresario hace esta afirmación, aunque no ha dado detalles sobre cómo planea emplear su fortuna en pos de los objetivos que se ha marcado. Bezos hizo el anuncio en una entrevista conjunta para el canal estadounidense CNN con su novia Lauren Sanchez que se transmitió el lunes.

“La parte difícil es descubrir cómo hacerlo de manera adecuada”, dijo Bezos durante la entrevista. “No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Requirió mucho trabajo duro y compañeros de equipo muy inteligentes. Y estoy descubriendo —y Lauren está descubriendo— que la filantropía es muy similar. No es fácil. Es muy complicada”.

Bezos, considerada la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes, ha empleado hasta la fecha US$ 10,000 millones en los últimos diez años a su fundación para la protección del medioambiente, lo que supone aproximadamente el 8% de su capital actual.

En la entrevista con CNN apuntó que el trabajo filantrópico necesita mucho esfuerzo y aseguró: “Hay un montón de formas en las que creo que también se pueden hacer cosas ineficaces, así que hay que pensarlo con cuidado y hay que tener gente brillante en el equipo”.

Ante la situación económica actual, con numerosos analistas advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión a corto o medio plazo, Bezos recomendó a los pequeños negocios y a las personas en general que eviten en estos momentos tomar riesgos y que si tienen pensado realizar una gran compra, que esperen un poco.

“La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora”, dijo.

Críticas

Bezos ha recibido críticas por no firmar Giving Pledge, la campaña lanzada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffet para alentar a los multimillonarios a donar la mayor parte de su riqueza a través de la filantropía.

Su exesposa, McKenzie Scott, firmó ese compromiso en 2019 y desde entonces se ha convertido en una fuerza formidable en el mundo de la filantropía, colmando a las organizaciones benéficas de todo el país de contribuciones inesperadas, y con frecuencia secretas. En los últimos tres años, ha donado más de US$ 12,000 millones a colegios y universidades históricamente negros, grupos de derechos de la mujer y otras organizaciones sin fines de lucro.

Bezos, que se divorció de Scott en el 2019, renunció como director ejecutivo de Amazon el año pasado para dedicar más tiempo a la filantropía y otros proyectos. Entre otras donaciones, prometió 10,000 millones para combatir el cambio climático como parte de su iniciativa Bezos Earth Fund. El año pasado, donó US$ 510.7 millones a obras de caridad, según The Chronicle of Philanthropy.

El sábado, Bezos y Sánchez anunciaron que otorgarán una subvención de US$ 100 millones sin condiciones a la cantante Dolly Parton, quien ha sido elogiada por su trabajo filantrópico que ayudó a crear la vacuna de Moderna para el COVID-19. Bezos había otorgado una subvención similar al chef José Andrés y al comentarista de CNN, Van Jones, el año pasado.

Con información de EFE y Associated Press