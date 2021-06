Amazon.com Inc. realizó un pedido de 1,000 sistemas de conducción autónoma a la startup de tecnología de camiones autónomos Plus y está en conversaciones para comprar una participación del 20%, según una persona familiarizada con el asunto.

El acuerdo permitiría a Amazon comprar acciones preferentes de Plus a través de una garantía a un precio de US$0.46647 por acción, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque el asunto es privado. Eso equivaldría a una participación del 20% con base en las acciones de Plus en circulación antes de su fusión planificada con la compañía de adquisición de propósito especial Hennessy Capital Investment Corp. V. Una presentación de la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos confirmó el informe de Bloomberg.

La compañía respaldada por Sequoia Capital China, que está desarrollando tecnología de conducción autónoma para camiones de larga distancia, tendría una valoración de US$3,300 millones, agregando US$500 millones en ganancias para acelerar su expansión, dijo la compañía en un comunicado en mayo. La compañía recaudó US$150 millones a través de la llamada inversión privada en capital público, o PIPE por sus siglas en inglés, de fondos como BlackRock Inc. y D.E. Shaw.

Plus declinó comentar vía declaración enviada por correo electrónico. Un representante de Amazon dijo que la compañía no podía comentar de inmediato.

Plus, con sede en Cupertino, California, se encuentra entre un puñado de startups que intentan mejorar la fragmentada industria de camiones de larga distancia con tecnología sin conductor. Viene trabajando con la empresa de entrega china SF Holding Co., que utiliza camiones habilitados por Plus que pueden recorrer 1,500 kilómetros al día, dijo Plus en abril. China FAW Group Co., de propiedad estatal china, planea comenzar la producción en masa de camiones autónomos desarrollados conjuntamente este trimestre, dijo Plus.

Plus recaudó US$200 millones en una ronda de financiación en febrero que atrajo a nuevos inversionistas como Guotai Junan International Holdings y Citic Private Equity Funds Management Co. Recaudó US$220 millones adicionales de inversionistas codirigidos por FountainVest Partners y ClearVue Partners en marzo.

Este año, comenzó a entregar su sistema de conducción automatizada PlusDrive a algunos clientes en EE.UU. y China.

La empresa recientemente contrató a Dennis Mooney de Navistar International Corp. y Chuck Joseph de Amazon.com Inc. para ayudar a aumentar la producción y promover la adopción de la tecnología Plus.