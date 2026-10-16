La peruana dedicada a la producción, comercialización y distribución de fármacos veterinarios Vetex inauguró una nueva fábrica de inyectables en su sede de Lurín. Además, evalúa desarrollar una línea dirigida a animales de compañía.

El gerente comercial de Vetex, Renzo Tinajeros, manifestó que la implementación de las nuevas instalaciones obedecen a una estrategia para atender el crecimiento de la demanda de productos farmacéuticos destinados principalmente a la cadena productiva pecuaria. La compañía cuenta con un amplio portafolio, entre ellos antiparasitarios, antibióticos, antitimpánicos, larvicidas, vitaminas, reconstituyentes, hormonas, antipapilomatosos, antiinflamatorios y repelentes.

La oferta comprende diferentes presentaciones, como soluciones orales, polvos solubles, aerosoles e inyectables, dirigidas a bovinos, ovinos, porcinos, camélidos, aves y equinos. “Al término del 2026 proyectamos un alza de 35%, los resultados de ventas en el primer semestre se alinean a llegar a este objetivo. El año pasado incrementamos en 30% la facturación y la exportación de nuestros productos contribuyó de gran manera a este resultado”, expresó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Las nuevas intalaciones atenderán el crecimiento de la demanda de productos farmacéuticos destinados principalmente a la cadena productiva pecuaria. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO - Referencial)

Situación de las exportaciones

El gerente de Exportaciones de la firma, Alfredo Osorio, indicó que la empresa también prevé una importante evolución de sus ventas internacionales. Inicialmente, planificaron duplicar su facturación de exportaciones este año, pero esa meta ya fue alcanzada, por lo que ahora estiman elevarla en 150%.

“El crecimiento es sustancial porque empezamos a realizar envíos al exterior en el 2024. Pasamos de 2 países a 7 y estamos realizando los registros sanitarios correspondientes en 5 naciones más”, manifestó.

Actualmente, la empresa llega a Bolivia, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Angola. También evalúa ingresar a nuevos destinos, entre ellos Brasil.

“Nos interesa por su tamaño. La estadística nos muestra que hay 230 millones de cabezas de ganado bovino y, además, cuenta con uno de los mercados de mascotas más grandes. Nuestro interés es colocar un pie en Brasil y nos estamos preparando para atender todas sus exigencias”, explicó Osorio.