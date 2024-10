General Motors Co. señaló una sólida demanda estadounidense de sus vehículos con mayor margen, incluso cuando el mercado en general se debilita, publicando resultados mejores de lo esperado para el último trimestre y elevando el extremo inferior de su pronóstico de ganancias para todo el año.

El fabricante de automóviles reforzó el martes su pronóstico de ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos para 2024 a al menos US$ 14,000 millones, frente al mínimo de US$ 13,000 millones que había proyectado previamente.

Mientras que algunos fabricantes de automóviles rivales están reduciendo los precios e impulsando los incentivos para reducir el inventario, GM ha podido mantener el ritmo en vehículos de alta demanda como su todoterreno GMC Yukon a gasolina y la camioneta Chevy Silverado. Las ganancias de esos modelos compensaron con creces las pérdidas de un negocio de vehículos eléctricos en crecimiento y los números rojos continuos en China.

“Nuestro desempeño interanual ha sido muy sólido”, dijo el director financiero, Paul Jacobson, durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación tras la presentación de los resultados. “Hemos podido aumentar la participación minorista con precios superiores a la media, incentivos inferiores a la media y un inventario bien gestionado. Esto nos ha puesto en posición de actualizar las previsiones una vez más”.

Chevrolet Silverado 1500 y GMC Sierra 1500 en la línea de ensamblaje en Fort Wayne, Indiana.

Las ventas de vehículos nuevos en toda la industria en Estados Unidos han caído durante los dos últimos trimestres, la baja se aceleró hasta el 1.9% en el último trimestre. Los elevados precios de venta y costos de financiamiento disuaden a algunos compradores potenciales. Pero GM ha logrado mantener sus márgenes con una combinación de disciplina de precios e inventarios bien administrados.

En el trimestre finalizado el 30 de setiembre, GM dijo que su utilidad se mantuvo en US$ 3,000 millones, o US$ 2.96 por acción sobre una base ajustada, frente a los US$ 2.28 de hace un año y también por encima del promedio de US$ 2.45 por acción de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg.

GM elevó su previsión de flujo de caja ajustado para el sector automotriz para todo 2024 a un rango de US$ 12,500 millones a US$ 13,500 millones, un aumento significativo desde el máximo previsto anteriormente de US$ 11,500 millones. Con esa cantidad de efectivo prevista, ha intensificado las recompras de acciones, recomprando casi 250 millones de acciones durante el año pasado.

Esa es una razón importante para que las ganancias ajustadas por acción superen las previsiones del año anterior y las ganancias se mantengan en niveles superiores, según la compañía. En términos netos, el fabricante de automóviles, de hecho, recortó ligeramente el límite superior de su previsión para todo el año en US$ 300 millones de dólares, a US$ 11,100 millones.

Mary Barra.

GM está perdiendo dinero actualmente con sus modelos alimentados por baterías, a pesar de que ha aumentado la producción y las entregas de vehículos eléctricos. En una carta a los accionistas, la directora ejecutiva, Mary Barra, dijo que la compañía está trabajando para “hacer que nuestros vehículos eléctricos sean rentables en términos de EBIT lo más rápido posible”.

El sólido desempeño general de GM en el mercado doméstico contrastó con las pérdidas continuas en China. El fabricante de automóviles con sede en Detroit registró una pérdida de US$ 137 millones en el tercer trimestre en su segundo mercado más importante, en comparación con una ganancia de US$ 192 millones hace un año. Ha perdido casi US$ 350 millones en China en lo que va del año en tres trimestres consecutivos de números rojos.

GM está respondiendo mediante Recorte de personal en departamentos relacionados con el mercado chino, incluidos investigación y desarrollo, informó Bloomberg.

A pesar de esos problemas, GM dijo que sus ingresos globales aumentaron más del 10% en el trimestre más reciente a US$ 48,800 millones y el flujo de caja libre automotriz aumentó un 19% sobre una base ajustada a US$ 5,800 millones.

Jacobson dijo que GM proporcionará una previsión oficial para el año 2025 en enero. En una presentación inversionista a principios de este mes, dijo que las ganancias del próximo año probablemente estarán en línea con las obtenidas en 2024.

SUV eléctrico Chevrolet Equinox 2024

Resultados

El beneficio neto de General Motors (GM) aumentó en los nueve primeros meses del año un 11.7% y alcanzó los US$ 8,969 millones gracias a los buenos resultados en Norteamérica y el aumento de los ingresos, informó este martes el fabricante de automóviles.

GM señaló este martes que en el tercer trimestre del año, el beneficio neto cayó un 0.3 % a US$ 3,056 millones.

De enero a setiembre, el fabricante tuvo unos ingresos de US$ 139,740 millones, un 8.4% más que en el mismo periodo de 2023, de los que US$ 11,761 millones correspondieron a GM Financial, el brazo financiero de la compañía.

El resultado neto de explotación (ebit) ajustado hasta setiembre ascendió a US$ 12,424 millones, un 17.2% de incremento con respecto a 2023.

En Norteamérica, GM tuvo unos beneficios de US$ 12,254 millones, un 19% de incremento, mientras que los beneficios de GM International, que agrupa las actividades en el resto del mundo, cayeron un 91.3% a US$ 82 millones.

La fórmula de GM

Paul Jacobson, director financiero de GM, destacó en la llamada con periodistas que en Sudamérica la reducción de costes y “un planteamiento disciplinado” habían permitido mejorar la rentabilidad de la compañía en el tercer trimestre.

Por su parte, Cruise, la unidad dedicada a los vehículos autónomos, disminuyó sus pérdidas a US$ 1,284 millones. En los nueve primeros meses de 2023, Cruise había perdido 1,904 millones.

Jacobson destacó que los gastos de Cruise se redujeron en 350 millones de dólares en el trimestre por la disminución de sus actividades. “Seguimos buscando oportunidades para dar prioridad a más reducciones del gasto”, añadió.

Con respecto a China, donde las ventas de vehículos de GM cayeron un 21% en el tercer trimestre, la consejera delegada y presidenta de GM, Mary Barra, reafirmó el compromiso de mantener en el mercado del gigante asiático a pesar del “difícil ambiente operativo”.

Barra anunció que durante el cuarto trimestre mantendrá una serie de reuniones con la empresa china SAIC, con quien mantiene una empresa conjunta que produce vehículos en el país, para tratar “acciones de reestructuración que hagan la empresa sostenible y rentable”.

“Creemos que podemos revertir las pérdidas”, explicó Barra que calificó como “difíciles” las decisiones que tendrán que tomar en los próximos meses para mejorar su posición en China.

La consejera delegada de GM terminó señalando que dado el tamaño del mercado chino y las oportunidades de crecimiento, el fabricante estadounidense mantendrá su participación en el país a pesar de “los centenares de competidores chinos que no parecen dar prioridad a la rentabilidad sino a la producción”.

Mejores previsiones

Con los resultados del tercer trimestre, GM mejoró sus previsiones para el conjunto de 2024 al señalar que prevé terminar el año con unos beneficios netos de entre 10,400 y 11,100 millones de dólares, entre 300 y 400 millones de dólares más que lo anticipado hace tres meses.

La compañía también señaló que el ebit ajustado de 2024 se podría situar entre 14,000 y 15,000 millones de dólares.

En una carta a los accionistas, Barra destacó que en el tercer trimestre del año la compañía aumentó su cuota de mercado entre particulares en Estados Unidos con “precios por encima de la media” e incentivos por debajo de sus competidores.

“En China, las ventas mejoraron en el segundo trimestre y el inventario en los concesionarios cayó de forma acusada. Además, seguimos en curso para alcanzar nuestros objetivos de producción y rentabilidad en vehículos eléctricos”, añadió Barra.

La responsable de GM advirtió que a pesar de los buenos resultados, no se puede confundir “el progreso con victoria”.

“La competencia es feroz y el ambiente normativo seguirá endureciéndose. Por eso estamos concentrados en optimizar nuestros márgenes en motores de combustión y en hacer rentables nuestros vehículos eléctricos sobre la base del ebit, tanto pronto como sea posible”, añadió Barra.

Con información de Bloomberg y EFE