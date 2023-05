¿En cuánto cerraron sus ingresos en el último año?

Cerramos el 2022 con ingresos por S/96 millones. Para este año nos propusimos un presupuesto de S/110 millones, amparados en algunos éxitos deportivos que traen ingresos y el desempeño comercial. A diferencia de otras corporaciones, el club se maneja con una mayor atención al flujo de caja que a los estados financieros. Este año proyectamos entre un 12% y 14% de crecimiento frente al 2022.

¿De dónde provienen principalmente?

Nuestros ingresos más importantes provienen de la taquilla. La recuperación el año pasado se dio en la segunda mitad, porque en la primera aún había restricciones. Así, el 2022 lo cerramos con un 80% de crecimiento frente al 2021 y proyectamos cerrar el 2023 con un 46% más en taquilla. Después, el marketing, compuesto por sponsors, publicidad en pantalla, venta de tiendas y regalías, nos permite crecer 8%. Sobre los ingresos por participar en la Copa Libertadores, somos cautos sobre las segundas fases.

¿Cuánto han dejado de percibir por derechos de transmisión televisiva?

Desde inicios de año no tenemos ingresos por derechos de televisión, lo que nos ha generado atrasos en el flujo de ingresos. El nuevo acuerdo con el Consorcio Fútbol Perú era para un periodo de 12 años, y bordeaba los US$100 millones, pero estamos a la expectativa. El pago es progresivo. Para este año, teníamos previstos S/34 millones sólo en ingresos por derechos de transmisión. De eso, que representa un 15% de crecimiento frente al año pasado, la afectación está en los primeros meses. De la primera parte del año, unos S/14 millones están en juego. Esos acuerdos son los que servirán para financiar los proyectos de infraestructura que tenemos.

Planes de inversión

¿Cuáles han sido las principales inversiones que realizarán este año?

Cuando se hizo el plan del 2023 para el club se decidió invertir bastante en el primer equipo, para tener un desempeño destacable en la Copa Libertadores. El presupuesto para el primer equipo se incrementó en un 50% de lo que nos costaba. Esto porque pensamos que esas inversiones nos generarían ingresos de vuelta. Para el nivel del torneo peruano, quizás es más que suficiente. Para el próximo año seguiremos en los niveles de inversión. Queremos comenzar a darle más oportunidades a los talentos que vienen de formación.

¿Qué proyectos de infraestructura vienen ejecutando?

El año pasado contratamos a la consultora inglesa Mace, que se encarga de los planes de desarrollo de infraestructura. Primero, en conjunto con Mace, cambiamos las luces del estadio, lo que demandó una inversión de US$2 millones. Otro proyecto que Mace está trabajando es la remodelación del estadio de Matute, y finalmente el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento. Nosotros nos encontramos desarrollando el diseño y estructura financiera de estos dos proyectos.

¿Cuánto les costará remodelar Matute?

Mace nos propone seis etapas: va desde el desarrollo de nuevas tribunas hasta la zona comercial del estadio. Las primeras fases, que corresponden a la ampliación del aforo, albergan aproximadamente una inversión de US$40 millones. Sobre el Centro de Alto Rendimiento, nos encontramos en búsqueda del terreno. La compra del Club Las Garzas aún está en expectativa, pero tenemos otras dos posibilidades. Hoy entrenamos con tres campos para el primer equipo, pero todas las divisiones menores siguen entrenando en Matute. Necesitamos más infraestructura, que sean entre cuatro y cinco campos.

¿De qué forma se ampliará el aforo del estadio?

Aún estamos por concluir los diseños. Pero la idea principal es crecer en las tribunas de Occidente, Norte y Oriente con otra bandeja para público, y cerca de 90 palcos en el medio. Sur no tendría palcos, sino una segunda bandeja. El tema es que al crecer en aforo se necesitan más escaleras, puertas, baños, etc. Comenzaremos con la bajada de cancha y perímetro bajo de tribunas, que costará US$3.8 millones; y las nuevas tribunas de Occidente y Sur, que costará US$50 millones, sin descontar los ingresos adicionales que generaremos con esa ampliación. También prevemos una gran área comercial, un museo, y seguramente vamos a concesionar el estacionamiento.

Fondo Blanquiazul

¿Se continuará con el plan de reestructuración del plan de pagos modificado recientemente?

Eso se produjo a inicios del año pasado. Está vigente, y estamos cumpliendo a cabalidad hasta el 2031. A ese año, debemos tener a la institución sin deudas. Desde la entrada del Fondo Blanquiazul se ha pagado más del 80% de lo que se tiene adeudado en total. Tomando en cuenta que Alianza Lima se encuentra en proceso concursal desde hace 10 años, quienes han venido a pagar la mayor parte de la deuda es el Fondo Blanquiazul.

¿El Fondo Blanquiazul evalúa la opción de capitalizar las acreencias?

No. Es un proceso muy largo y prematuro de mirar. Lo veo con prudencia por las condiciones. Para que eso suceda, si es que pasa, tiene que cambiar muchas cosas del contexto regulatorio. No es tan fácil pasar de ser un club a una sociedad anónima. Cuando se pasa a serlo, se empieza a pagar impuesto a la renta, algo que hoy las asociaciones no pagan. De momento, es un tema que todavía no está siendo evaluado.

Federación Peruana de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) menciona que los clubes no firmantes de los documentos que indican al ente como dueño de los derechos de transmisión de la Liga 1 no lo hacen porque tienen “dudas” o “limitaciones” que desconocen …

Cuando la FPF entró a la licitación por los derechos de transmisión, no tuvo el cuidado de entender qué es un club que está bajo proceso concursal. No es coincidencia que los que no están de acuerdo con lo que ha hecho la federación sean los que estamos bajo tal proceso: Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Universitario, y otros.

Lo que genera es que los clubes se vayan por la renovación con el Consorcio, porque es la alternativa más segura y confiable. Luego, está la decisión de la FPF de judicializar el caso, y llega la medida cautelar que suspende lo que han firmado los clubes con el Consorcio. La situación legal acaba teniendo un peso importante, porque los contratos que tienen todos los clubes tienen cláusulas de derechos de preferencia y de ajustes por tipo de cambio. Son contingencias bastante cuantiosas. Considero que el camino es que exista una mesa de diálogo entre la FPF, los clubes y el Consorcio.

¿Se han vuelto a reunir con la FPF?

Nosotros no estamos reuniéndonos permanentemente con la FPF. Sí tenemos contactos con la federación, porque sigue siendo el ente que controla el fútbol peruano. Pero todavía no encontramos las vías de salida. A un club como Alianza, esto nos complica financieramente.

¿Cómo les afectó el cambio en la reglamentación de los derechos de transmisión realizado por la FPF en marzo?

La entidad que controla el fútbol tiene la sartén por el mango. Nosotros nos hemos visto condicionados a permitir el ingreso de las cámaras de 1190 para que se transmitan nuestros partidos sin recibir un centavo.

Hay gente que accede por uno u otro operador, otros que acceden por links informales, o por Facebook, eso genera una pérdida de valor importante.

¿Cuál es el siguiente paso desde Alianza Lima? ¿Simplemente acatar?

No sacrificaremos el aspecto deportivo. Sabemos que hay medidas que se toman desde el punto de vista legal, pero seguiré apostando por el camino del diálogo.

Internacionalización como marca

¿Qué planes tienen en cuanto a expandir la marca Alianza Lima?

Uno de los pilares que tenemos en Alianza Lima es sacar la marca hacia mercados exteriores, que lo podemos hacer de distintas formas: primero, sembrando o cediendo jugadores en algunos equipos para que terminen su proceso de formación. Para esto, hay algunos clubes sudamericanos con los que ya hemos entablado relaciones para firmar convenios. Tenemos también proyectado irnos a equipos europeos

Otra forma es poniendo un pie en otro mercado. Tenemos interés por parte de unos inversionistas americanos, para poner academias de Alianza Lima en Estados Unidos. Estamos definiendo el tipo de producto con el que podríamos llegar.

¿Evalúan la opción de entrar a otras ligas mediante franquicias?

Vemos la posibilidad de tener participación en algún torneo internacional o un club de Alianza Lima participando en otra liga. A nivel formativo, el campeonato local puede quedar un poco corto, porque lamentablemente no se trabaja este nivel, y debido a que lo que reciben la mayoría de los clubes lo destinan al primer equipo o a mantener la categoría. Para Alianza, es difícil seguir compitiendo en los torneos locales: lo que necesita es tener más exigencia en procesos formativos en torneos internacionales. Lograr tener otro equipo en otra liga, así sea en segunda o tercera división, ayudaría a hacer ese traspaso.

¿Han mapeado algunas ligas a las que podrían entrar con otro equipo?

No todavía. Sabemos que habría posibilidades en Estados Unidos, que tiene muchas categorías. Pero irá de la mano del modelo que queramos seguir. Hemos creado un programa interno llamado Elite, donde tenemos a los atletas más destacados a los cuales les damos tratamiento nutricional, físico y de preparación. Ellos son considerados como unidad de negocio.