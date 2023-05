¿Cuál es su política de desarrollo económico?

Barranco es un lugar turístico, histórico y de servicios. Los funcionarios han dado más de 3,960 atenciones en diversos temas de desarrollo económico y también debemos resolver solicitudes pendientes. A la fecha vamos absolviendo 260 resoluciones de licencia de funcionamiento.

¿De qué rubros son esas licencias otorgadas?

Servicios, restaurantes y afines, todo lo que requiere una ciudad turística, además de licencias de construcción para obras.

Precisamente sobre las licencias de construcción, ¿cuál es su postura frente al creciente interés por edificios de vivienda en su distrito?

Estamos dando condiciones necesarias para que el sector inmobiliario invierta, siempre que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Vivienda. El 70% de Barranco es zona monumental y tiene reglamentos del Ministerio de Cultura y del distrito, para preservar ese atractivo y hay zonas de alta protección, pero queremos mirar el progreso del distrito, en el sector este (zona no monumental), donde hay talleres, grandes almacenes.

¿Cuál es la visión en dicho sector?

Hay aun zonificaciones con parámetro de dos pisos y se puede promover cambios para una expansión inmobiliaria con edificios adecuados de 10 pisos, por ejemplo, en esta zona límite con Surco, con techos verdes.

¿Qué tipo de proyectos de vivienda podría albergar esa zona?

Hemos mostrado nuestra preocupación de que, en Barranco, en la zona monumental y colindante al mar, se han estado dando viviendas de interés social y hemos pedido al Ministerio de Vivienda que lo reevalúe. Son zonas con precios muy altos (US$ 3,000 por m2) y por ello se construyen viviendas de 30 m2 a 35 m2, muy pequeñas, generando una tugurización y falta de estacionamientos. Estamos de acuerdo con que estas viviendas de interés social se den en el sector este del distrito.

¿Hoy son muchos los proyectos inmobiliarios con aprobación o ejecución?

Son como 40. Están en el centro de Barranco, el sector oeste colindante con el mar y sobre todo en la zona no monumental. La zona monumental ya casi está saturada, no entra más, estamos expandiéndonos al otro 30% del distrito (no monumental).

Ante la falta de estacionamientos, ¿ven proyectos para cubrir esa demanda?

El transporte es un problema álgido y hemos tenido reuniones con la Municipalidad de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para ver mejoras, pero además requerimos estacionamientos subterráneos. Llamamos a la inversión privada, estamos abiertos a recibir y proponer este tipo de proyectos, sean subterráneos o verticales.

En transporte, ¿qué soluciones esperan?

Hemos solicitado al alcalde de Lima la ampliación posible de Vía Expresa Sur, que aliviaría la congestión vehicular de Barranco y nos han informado que está entre los proyectos del alcalde metropolitano. También está el proyecto del puente Miraflores – Barranco, está aprobado, será peatonal y con ciclovía para potenciar el corredor turístico.

El espacio público en la Costa Verde

¿Cuál será su política sobre el uso del espacio público en la Costa Verde?

La visión de la Autoridad de la Costa Verde y de Barranco es recuperar los espacios públicos. Hoy hay muchas concesiones, unas cumplen con sus obligaciones, pero otras no. Vamos a recuperar las playas para el disfrute de los vecinos y limeños en general. Tenemos un plan para brindar servicios, ya hemos habilitado baños. La playa es dedicada al uso libre y al deporte.

En ese sentido, ¿Bordemar puede seguir operando?

Bordemar ocupa un espacio con zonificación deportiva, no es turístico. Las demás concesiones están en lugares turísticos que permiten restaurantes. El permiso a Bordemar se dio en otra gestión para canchas deportivas, pero posteriormente se le cambio y ahí la zonificación no es compatible. Ha habido innumerables denuncias y procedimientos judiciales, medidas contenciosas administrativas que le permiten seguir operando.

¿Cuál es su posición sobre ese complejo de restaurantes?

En Barranco vamos a luchar por que se cumpla la normativa y, si no es así, vamos a recuperar ese espacio. Si cumple y se adecúa (al uso deportivo), podría operar, pero además tiene una deuda con el municipio y no vemos voluntad de pago. Ellos tienen una medida cautelar que les permite operar e inclusive el Poder Judicial nos ha obligado a devolverle sus licencias. Seremos cautelosos de seguir los procesos legales para recuperar el espacio público.

Turismo, hotelería y servicios de alojamiento

En turismo, ¿qué proyectos tiene su gestión?

Barranco es distrito de gran potencial. Con el puente Miraflores – Barranco vendrán muchos turistas y tenemos que prepararnos. He venido gestionando proyectos para poner en valor los principales monumentos, los malecones, la Bajada de Baños, la Ermita, el parque municipal y la Biblioteca de Barranco, la plaza San Francisco y alrededores. Lo estamos gestionando con Plan Copesco Nacional. Nos interesa mucho un teleférico o funicular, son proyectos que dejé en el tintero y los estoy retomando.

Así, ¿también hay proyectos hoteleros para recibir a más turistas?

La inversión es bienvenida. Hay ahora hoteles boutique en casonas, en la zona monumental. Hasta ahora no he tenido contacto con empresas hoteleras, he escuchado hablar de un hotel Hyatt para la calle Pedro de Osma en la gestión anterior, pero no me han presentado el proyecto.

En tanto, sigue creciendo la oferta de alojamientos de Airbnb…

Hay muchas casas que alquilan bajo esa modalidad y nuevos edificios en las avenidas Grau y San Martín. Tengo entendido que el Mincetur realizó un trabajo en Miraflores y Barranco evaluando regularizar esta modalidad. Yo pienso que es bueno para nuestra economía contar con este tipo de servicios, siempre y cuando estén regulados por autoridades. Hay que tenerlos empadronados y saber con qué contamos. En ciudades europeas turísticas manejan este tipo de establecimientos empadronados y pagan una tasa.

APUNTE

Los desafíos del desarrollo inmobiliario en Barranco

Julio C. Muñiz

Director Regional de CENTURY 21 Perú

Debido a la condición monumental de gran parte de Barranco, el desarrollo inmobiliario en este distrito se ha enfrentado a desafíos únicos. Por ejemplo, el balancear la herencia cultural del distrito junto con la promoción de un desarrollo inmobiliario justo. Gran parte del territorio de Barranco está protegido por leyes y regulaciones que buscan preservar su patrimonio histórico y cultural. Esto significa que cualquier proyecto de desarrollo inmobiliario debe ser cuidadosamente planificado y diseñado para cumplir con los requisitos y regulaciones de protección de patrimonio. Ahora, a pesar de estos desafíos, existen oportunidades. La alta demanda por viviendas y propiedades en el distrito, combinada con la falta de espacio disponible para la construcción de nuevos edificios, ha llevado a un aumento en la renovación de edificios históricos y la adaptación de antiguos edificios a nuevos usos. Esto ha llevado a la creación de proyectos innovadores que combinan la preservación del patrimonio con la renovación y adaptación de edificios antiguos para nuevos usos. Además, la ubicación privilegiada de Barranco, cerca del centro histórico de Lima y de las principales zonas comerciales y financieras de la ciudad, lo convierten en un lugar muy atractivo para la inversión inmobiliaria. Los desarrollos inmobiliarios en Barranco pueden ofrecer una oportunidad única para aquellos que buscan invertir en bienes raíces de alta calidad en un entorno histórico y culturalmente rico.

FICHA BIOGRÁFICA DE ENTREVISTA

Nombre: Jéssica Armida Vargas Gómez.

Cargo: Alcaldesa de Barranco.

Edad: 53 años.

Nacionalidad: Peruana.

Profesión: Licenciada en Turismo y hotelería.

Trayectoria: 32 años trabajando en gestión pública en diversas municipalidades de la capital.

Hobbie: Hacer turismo.