Contar con un nuevo terminal aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) es un dilema que por el momento pareciera que nadie lo quiere tocar, y es que en la medida que pasan los días se hace más lejano la posibilidad de que la fecha de entrega sea enero del 2025, debido a que ya han pasado 78 días desde que se iniciaron las negociaciones.

En la víspera se esperaba que el Consejo Directivo del Ositran decida si acepta o no el pedido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para interpretar el contrato de concesión de LAP, y que la entrega del nuevo terminal de pasajeros no sea en uno solo, con capacidad para 37 millones de viajeros, sino en dos instalaciones (una modular y la otra, la actual)

Sin embargo, se hizo las consultas y la decisión del Consejo Directivo del Ositran ha sido postergada y aún no tiene fecha para tratar este tema.

Además, gestion.pe conoció que Ositran pidió la opinión externa al estudio Barrios y Fuentes Abogados y Estudio Reyes y Consultores Asociados, para decidir si procede o no el pedido de interpretación al contrato de concesión solicitada por el MTC.

Ello deja en el limbo la decisión del Consejo Directivo del Ositran por el momento, pese a que desde su Gerencia de Fiscalización de Ositran ya habían opinado en junio pasado.

Además, el pedido del MTC a Ositran se realizó el 8 de febrero, mediante Oficio N° 0760-2022-MTC/19.

Proceso en Ositran

El pedido de interpretación del MTC a Ositran es vinculante, es decir la decisión que adopte el organismo regulador deberá ser aceptada por el MTC, y trasladada al concesionario, en este caso LAP.

De aceptarse el pedido Ositran hará la publicación oficial, con el cual será posible que terceros interesados participen de procedimiento, entre ellos los usuarios del terminal, empresas aéreas, empresas de carga, gremios de turismo, entre otros.

¿Cuánto podría demorar esta interpretación? No hay un plazo definido, lo que podría implicar varias sesiones, eso podría ser un periodo de 2 o 3 meses adicionales, o más; según las opiniones que recaben.

En caso de que Ositran no acepte la interpretación al Contrato de Concesión de LAP y el Anexo 6, sobre el terminal, el tema regresa nuevamente a las manos del MTC, cuya opinión hasta el momento no ha sido favorable para el pedido de LAP, debido a que sus conclusiones indican que no es ventajosa para los usuarios y el Estado.

Qué dijo antes Ositran

En el informe Nº 00769-JCA-GSF-OSITRAN del 07 de junio del 2021 el Ositran había señalado al MTC que en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no se establece una actualización del expediente del diseño conceptual correspondiente a la expansión del aeropuerto.

Que la propuesta del LAP respecto a que durante las fases 1 y 2 se operará de manera dual con dos terminales (terminal existente -T1- y nuevo terminal -T2-); no se enmarca en lo establecido en el Anexo 6 del Contrato de Concesión del AIJCH.

Además, que en relación al tema operativo, el Contrato de Concesión, en el Anexo 6, establece que solo se opere con un solo terminal, dados los beneficios operativos que han sido expuestos y sustentados por LAP en el citado anexo y los planes maestros respectivos en su oportunidad.

“En tal situación, la propuesta de operar con dos terminales representa una condición menor con respecto a lo ofertado contractualmente”, precisa.

