Ante los cuestionamientos por mayores plazos para la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras la adenda presentada, el operador del terminal Lima Airport Partners (LAP) confirma que la modernización se llevará hasta el 2035, tal como lo adelantó Gestión.

De acuerdo a la información que Gestión recibió de LAP, la propuesta presentada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) plantea un desarrollo de dos fases, bajo una estructura de desarrollo modular hasta el año 2035.

“En julio de 2020, LAP concluyó el diseño de un terminal único, sin embargo, debido a la crisis ocasionada por la pandemia, en setiembre del 2020 nos decidimos de manera responsable replantear la estrategia de desarrollo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), bajo una operación dual temporal”, detallan.

Así, el primer cambio presentado por LAP es la operación de la infraestructura actual y la nueva en construcción, que no estaba contemplada en el contrato inicial, a lo que denominan la operación dual temporal.

“Esta operación dual está inicialmente prevista por un periodo de 10 años (2025-2035), duración que será revisada en el próximo Plan Maestro 2026 a ser presentado por LAP, y potencialmente comenzar la operación de un solo terminal inclusive antes del año 2035″, indican.

Terminal en dos fases

De la misma forma, LAP confirma que la construcción del nuevo terminal será en dos fases, y ya no en una como estaba previsto hasta el 2025.

Así, los primeros 160,000 metros cuadrados entregarán en el 2025, hasta completar los 190,000 metros cuadrados, detalla la empresa.

“Esto sumado al área del terminal actual, significará un área total de terminales de más de 250,000 metros cuadrados”, indica LAP.

En su etapa de expansión final, estima que tendrá una capacidad para 60 millones de pasajeros por año, comparándolo con la capacidad de los terminales aéreos como JFK de Nueva York, Barajas de Madrid o el Prat de Barcelona.

Operación dual

La operación dual ha sido cuestionada por la ex presidenta de Ositran, Patricia Benavente, dado que no está estipulado en el contrato inicial e indica que una modificación de este nivel no debería incluirse en la inversión comprometida.

LAP comenta que el planteamiento de operación dual fue incorporado en la actualización del Plan de Desarrollo Aeroportuario (PDA), el cual fue presentado en mayo de 2021 a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC para su aprobación, luego de la propuesta presentada por el operador.

“Este procedimiento se encuentra actualmente en trámite”, indican.

Desde el fin de semana buscamos conversar con el MTC para sus comentarios, pero hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento.

Sobre el tema, LAP considera que la operación dual temporal es una estrategia planteada para maximizar el uso eficiente de la infraestructura existente, tanto aeroportuaria como vial.

“Esta estrategia permite una plataforma más amplia de crecimiento económico para el Perú, generando que en cada uno de los terminales (con operaciones internacionales y domésticas bajo un mismo techo) provean de una plataforma que permita la competencia entre, por ejemplo, alianzas de aerolíneas y sus distintos modelos operativos, competencia que beneficiaría finalmente a la dinamización de la conectividad aérea del Perú”, indican.

Avance de obras

Respecto a los avances de las obras, hoy en día la nueva torre de control cuenta con un 80% de progreso, y la nueva pista aterrizaje se encuentra a un 50% de avance, los cuales serán entregados a CORPAC a mediados del 2022, para su puesta en operación a finales del mismo año.

Por otro lado, desde agosto de este año se viene avanzando con los trabajos de excavación y movimiento de tierras en el sótano del nuevo terminal; en setiembre pasado, se adjudicaron al Consorcio Inti Punku los trabajos para la construcción y diseño del mismo.

Informan que, a mediados de diciembre se tiene planificado iniciar con el hormigonado, la primera puesta de concreto que será un hito importante en estos 20 años de concesión de LAP.