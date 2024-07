Aenza (ex Graña y Montero) anunció la convocatoria a una Junta General de Accionistas con el objetivo de aprobar un aumento de capital que refuerce a su recién creada plataforma de concesiones en infraestructura y en energía: UNNA. Para la empresa, esta acción marcará el inicio de una etapa de crecimiento y consolidación.

Según refiere la compañía, durante este período ha logrado estabilizar sus finanzas y mejorar sus resultados operativos y financieros. “Además del notable aumento en la rentabilidad operativa, el grupo reportó por primera vez en muchos años un Net Profit positivo”, indicaron.

La empresa, que participa en el rubro de infraestructura, energía, desarrollo inmobiliario, ingeniería y construcción, también destacó su retorno al mercado internacional de capitales, del cual no tenía acceso desde 2017. Según señala, la mejora de su credit rating le permitió acceder a nuevos agentes financieros, incluidos organismos multilaterales y líneas de crédito por un valor superior a los US$ 350 millones entre 2021 y 2023, contando con su primera emisión de un bono internacional por US$ 210 millones en 2024.

Oportunidades de crecimiento

Aenza destacó que durante dicho periodo, los accionistas suscribieron más de US$ 100 millones en aumentos de capital. Por su parte, el enfoque del crecimiento está centrado en su plataforma UNNA, “la cual presenta un potencial importante para el futuro del grupo”.

La compañía también ha identificado oportunidades de crecimiento en el sector de concesiones de infraestructura y energía con un potencial de inversión superior a US$ 1,000 millones, enfocándose en el crecimiento orgánico de sus principales concesiones, Línea 1 y Norvial.

En el marco de su agenda de expansión, además del aumento de capital en Aenza, la compañía comunicó que está iniciando un proceso internacional de Private Placement en la plataforma UNNA, con el objetivo de atraer inversores a largo plazo interesados en la región.

“Hemos cumplido con la primera etapa de nuestro plan y ahora miramos con mucha confianza la siguiente fase, que es la del crecimiento. Queremos enfocarnos en el desarrollo de proyectos clave en nuestras concesiones de infraestructura y aumentar la productividad en nuestro negocio de energía. Esta fase es crucial para maximizar el impacto positivo de nuestras inversiones en la región”, indicó Juan Revilla, presidente del Directorio.

