Aenza ha notificado por escrito a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) su intención de retirar voluntariamente los American Depositary Shares (ADS) que representan sus acciones ordinarias, tras el anuncio que había hecho en ese sentido el 1 de noviembre. Cada ADS representa 15 acciones ordinarias del holding peruano.

Mediante un comunicado oficial, Aenza explicó que considera que la exclusión de cotización de los ADS en la Bolsa de Nueva York permitirá concentrar la negociación de sus acciones en un solo mercado, aumentando potencialmente la liquidez y reduciendo la complejidad de su presencia en los mercados de capitales. Tras la exclusión de la cotización, las acciones ordinarias de la empresa seguirán cotizando en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Aenza cotizó los ADS en la NYSE en julio de 2013, principalmente para impulsar la liquidez de sus acciones ordinarias. Desde entonces, la empresa ha experimentado cambios significativos en sus operaciones, gestión y accionariado. Aenza dijo que una serie de factores explican su salida de la NYSE, entre ellos que el volumen de negociación se ha vuelto limitado.

Proceso de salida

Aenza informó que tiene la intención de presentar un Formulario 25 ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores, por sus siglas en inglés) el 27 de noviembre del 2023 o alrededor de esa fecha. A menos que la empresa retire antes dicho documento, la exclusión de cotización de los ADS será efectiva 10 días después de la presentación del Formulario 25, por lo que prevé que el último día de cotización sea alrededor del 27 de noviembre.

También tiene la intención de iniciar la terminación de su programa de ADS alrededor del 16 de noviembre, de conformidad con los términos del Acuerdo de Depósito del 31 de diciembre del 2018 entre la ompañía, The Bank of New York Mellon, como depositario, y los propietarios y tenedores de ADS emitidos de vez en cuando en virtud del mismo.

Aenza confirmó que no ha dispuesto la cotización de los ADS o de sus acciones ordinarias en otra bolsa de valores estadounidense ni en un medio de cotización en Estados Unidos. “Tan pronto como sea posible, tras la exclusión de cotización de los ADS, tenemos la intención de presentar un Formulario 15F ante la SEC para dar de baja y poner fin a sus obligaciones de información en virtud de la Sección 13(a) y 15(d) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 de Estados Unidos (la “Ley de Intercambio”)”, concluyó la empresa.

