Adidas está vendiendo su marca Reebok a Authentic Brands Groups por hasta US$ 2,100 millones de euros (US$ 2,460 millones), para centrarse en su marca principal de artículos deportivos después de que la estadounidense no cumplió con las expectativas.

Adidas compró Reebok por US$ 3,800 millones en el 2006 para competir con su archirrival Nike, pero su lento desempeño provocó reiterados pedidos de inversores para vender la marca.

Mientras, Adidas logró nivelar el dominio de Nike en Estados Unidos con su marca principal, ayudado por asociaciones con famosos como Kanye West, Beyonce y Pharrell Williams.

Después de que Kasper Rorsted asumió el cargo de CEO de Adidas en el 2016, lanzó un plan de reestructuración para Reebok, que lo ayudó a volver a ser rentable, pero su desempeño continuó por detrás de la marca principal de Adidas y luego fue golpeada por la pandemia de COVID-19.

Ya vendió las marcas Rockport, CCM Hockey y Greg Norman por 400 millones de euros, que habían sido parte de la adquisición original de Reebok.

Authentic Brands Group (ABG) ha acumulado rápidamente más de 30 marcas que se venden en unas 6,000 tiendas. Su rica cartera incluye las de los sectores de medios, entretenimiento, moda, hogar, estilo de vida activo y al aire libre.

“Este es un hito importante para ABG, y estamos comprometidos a preservar la integridad, la innovación y los valores de Reebok, incluida su presencia en las tiendas físicas”, manifestó Jamie Salter, fundador, presidente y director ejecutivo de ABG.

Adidas dijo en un comunicado que la venta no tiene ningún impacto en sus perspectivas financieras para el año actual o en sus objetivos establecidos en la estrategia de cinco años que anunció en marzo. Aseguró que la mayoría de los 2,100 millones de euros se pagarían en efectivo al cierre de la transacción, que se espera para el primer trimestre del 2022.