Los mercados bursátiles aún no están completamente convencidos de la adquisición de US$ 44,000 millones por parte de Elon Musk de Twitter Inc. después de que el multimillonario reviviera esta semana el trato a su precio original.

Las acciones de la empresa de redes sociales cayeron un 0.7% a US$ 50.95, lo que las sitúa aún más por debajo de la oferta de Musk de US$ 54.20 por acción. Se esperaba que las acciones caigan por segundo día después de dispararse el martes, cuando el jefe de Tesla Inc. dio un sorprendente giro en su esfuerzo por retractarse del acuerdo, lo que podría evitar una batalla judicial contenciosa. Si bien la mayoría de los analistas prevé que el acuerdo se cerrará con bastante rapidez, persisten las preocupaciones en torno a la financiación de la transacción, lo que mantiene las acciones de Twitter alrededor de un 6% por debajo del precio de oferta. Los bancos encabezados por Morgan Stanley e inversionistas —incluido el director ejecutivo de Oracle Corp., Larry Ellison— están revisando el paquete de financiación de la deuda por US$ 12,500 millones del acuerdo original. Los prestamistas pueden tener dificultades para vender la riesgosa deuda de adquisición de Twitter en medio de un deterioro en los mercados crediticios desde que se comprometieron con el financiamiento en abril. ”La pregunta clave es el financiamiento y Twitter probablemente no aceptará financiamiento condicional”, dijo Jean-Francois Comte, socio gerente de la firma de arbitraje de fusiones Lutetia Capital. “Debido a la evolución del mercado crediticio en los últimos meses, podemos suponer razonablemente que hay discusiones serias entre Musk y los bancos”, dijo Comte, quien aún considera atractivo el acuerdo. Elon Musk anuncia que suspende por ahora la compra de Twitter