Si bien a nivel del Perú Urbano, el 70% de los hogares cuentan con un plan de internet, aún hay una potencial demanda, según estudio de Kantar.

Y esto principalmente se da, resaltó el country manager de la consultora, Francisco Luna, en los hogares de los segmentos medios (C) y bajos (D y E), donde el 19% y 49% respectivamente no cuentan con Internet.

“Si se compara, hay una gran diferencia con los segmentos altos, donde el 99% de los hogares cuentan con un plan de internet; y esta brecha se ahonda en los estratos D y E, y esto pese a que la pandemia hizo necesario el uso de la web (por el teletrabajo, educación online)”, dijo.

Velocidad

Con respecto a la velocidad de los planes de internet, la mayoría de hogares de los segmentos C, y D/E, cuentan con planes que oscilan entre los 30 y 50 megabits por segundo (Mbps) en un 35% y 21%, respectivamente; mientras que en los estratos A/ B el 45% de las familias cuentan con planes de 100 a más mbps.

“En la elección del plan prima principalmente el factor precio. Por ello hay casi tres veces más hogares de segmentos altos que cuentan con planes de 100 a más megabits por segundo (45%) que en el estrato C (17%), y más de cuatro veces con respecto a las familias del D/E (10%)”, refirió.

Por regiones

Y si se ve por Lima y provincias, indicó que mientras en Lima el 80% de los hogares cuentan con Internet; en el caso del interior del país, este porcentaje llega al 60%, según el estudio de Kantar.

“Si se ve por regiones, el 38% de las familias del centro no tienen internet en sus casas; en el caso de las del norte el 44% no cuenta con este servicio; mientras que en las del oriente y las del sur no lo tienen el 43%, y el 32%, en cada caso”, señaló Francisco Luna.

En esa línea, recomendó a los diferentes operadores que brinden internet para el hogar, se enfoquen en brindar planes accesibles, que ayuden a incrementar la penetración principalmente en los estratos bajos, y en las regiones con menor penetración.

“En un inicio deben buscar que los hogares se acostumbren a este servicio, para que luego poco a poco encuentren presupuesto para poder gastar más en internet para el hogar”, mencionó.

Y en el caso de los hogares de estrato C, se debe apuntar a brindar planes con más megas, agregó.

EL DATO

Ficha Técnica. El estudio de Kantar división Worldpanel, tuvo como público objetivo hogares del Perú Urbano de todos los segmentos socioeconómicos; se realizaron 1,144 encuestas entre el 9 y 21 de marzo de este año.