La ley indica, por ejemplo, que las entidades que contraten a trabajadores jóvenes podrán beneficiarse de una deducción adicional del 50% en la remuneración básica para el cálculo del Impuesto a la Renta (IR) para los ejercicios 2024 y 2025.

El trabajador contratado no debe haber estado registrado en la planilla electrónica de una o más empresas en un periodo de doce meses previos a la fecha de inicio de labores.

Otro requisito es que la remuneración básica mensual del nuevo trabajador no supere los S/ 1,700. Además, la norma señala que el estímulo aplicará para las empresas del régimen general y Mype Tributario.

Para Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, la ley es un avance positivo de cara a dar solución al empleo de los jóvenes. “Destacamos la importancia de esta ley como una oportunidad para fomentar el empleo juvenil y apoyar el crecimiento empresarial. Esta iniciativa no solo beneficia a las empresas, sino que también abre puertas a una nueva generación de talento ”, refirió.

No obstante, el abogado laboralista mencionó que el Gobierno debe publicitar y dar a conocer más esta ley.

“El Gobierno peruano no ha publicitado esta iniciativa aprobada en el Congreso de la República, tanto así que ni el reglamento se emitió. No sé si hay interés político en fomentar esta norma. Sin perjuicio a ello, quienes tienen que empaparse de la ley son las empresas para que apliquen a este beneficio”, apuntó.

Subrayó que este incentivo tributario no solamente debe ser temporal por dos años, sino permanente en el tiempo, para frenar el desempleo juvenil.

Por su parte, Luis García Romero, socio del Estudio Muñiz, consideró que la Ley del Joven Empresario tiene buena intención porque busca incentivar la contratación de nuevos trabajadores. Sin embargo, para el abogado tributarista se critica los límites de edad (18 a 29 años), en donde se podría generar una “discriminación en la contratación”.

“Claramente se generaría un desincentivo a contratar personas mayores de 29 años, entonces, esto podría verse como un problema”, remarcó. Otra cuestionamiento es que esta ley restringe a las empresas a pagar al trabajador como máximo S/ 1,700.

César Puntriano, socio principal en Estudio Muñiz, coincide en los puntos en contra. “La norma discrimina a aquellos trabajadores mayores de 29 años. No existen argumentos técnicos para excluir al desempleado que no tiene entre 18 y 29 años de edad”, afirmó.

Además, consideró que la norma incentiva al cese de personal y su reemplazo por el grupo etario al que resulta aplicable a efectos de obtener el beneficio tributario. Es decir, se cesa al trabajador con vínculo vigente y contrato a aquel que me genera algún beneficio mayor.

Adicionalmente, mencionó que no cree que exista mayor impacto en la contratación pues no se reduce el costo laboral ni tampoco existe alguna disposición que introduzca flexibilidad en la contratación y en el cese. “Tengamos en cuenta que por efecto de la jurisprudencia en el Perú existe estabilidad laboral absoluta y la Ley no ha introducido ninguna medida que flexibilice ello, como por ejemplo un régimen transitorio de contratación temporal”, apuntó.

Así como Lora, Puntriano también recordó que la ley se encuentra pendiente de ser reglamentada lo cual es fundamental para su aplicación. Uno de los requisitos de la contratación laboral se debe fijar en el reglamento.

Beneficio en IGV

La ley Nº 31828 también establece la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las operaciones de exportación de bienes y servicios.

Otro beneficio está dirigido a las empresas constituidas por jóvenes , cuya edad sea igual o mayor a 18 años y no mayor a 29 años: en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras de las entidades del sector público, estas compañías tendrán una bonificación de puntaje adicional de 5% en la propuesta técnica.

