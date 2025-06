Un total de 473.7 millones de dólares pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a mayo del 2025, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético citó que esta cifra (US$ 473.7 millones) representó una reducción de 1.1% con relación a los 479.2 millones de dólares que abonaron las compañías petroleras y de gas por regalías entre enero a mayo del año 2024.

Aporte sólo en mayo 2025 cayó en 14.1%

Las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional -precisó- pagaron 86.1 millones de dólares por concepto de regalías en mayo último, monto que fue menor en 14.1% respecto a los US$ 100.3 millones registrados en similar mes del 2024.

La SNMPE explicó que, en mayo último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 47.3 millones por la explotación de gas natural y US$ 15.2 millones por petróleo; así como US$ 23.6 millones por la producción líquidos de gas natural.