La presidenta de IPAE Asociación Empresarial, Elena Conterno, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar al cargo en el marco de las propuestas que se realizan a lo largo del país.

“Lo que hemos visto en este gobierno es un ataque sistemático contra democracia y funcionamiento correcto del Estado. Pedimos que el señor Castillo recapacite y renuncie porque su permanencia es insostenible ”, indicó en diálogo con RPP.

“El presidente Castillo ha demostrado una y otra vez que violenta la democracia y el funcionamiento del Estado. Es como tener a un agresor en casa, estar siempre con miedo, en alerta frente a constantes ataques a la democracia”, agregó.

La ejecutiva señaló que el país requiere partidos decentes, con ideas claras y rendición de cuentas, así como una articulación de todas las fuerzas democráticas, de izquierda, centro y derecha. Además, no ve con buenos ojos un eventual cambio de gabinete a corto plazo.

“Si no arreglamos la institucionalidad democrática estamos dando tumbo y tumbo. No va a servir de nada un cambio de gabinete. En cada cambio de gabinete vemos que no hay la intención real de poner gente preparada”, observó.

En cuanto al costo económico del toque de queda que decretó Castillo para el pasado martes 5 de abril, Conterno apuntó que suma alrededor de S/ 1,000 millones.