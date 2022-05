Los precios del oro subían el jueves más del 1%, un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, disipara los temores de los inversionistas de que el banco central de Estados Unidos pueda aplicar alzas de tasas de interés sumamente agresivas.

Tal como se esperaba, la Fed elevó el miércoles su tasa de interés de referencia a un día en 50 puntos básicos, el mayor salto en 22 años. Sin embargo, Powell dijo que no estaba considerando movimientos de 75 puntos básicos en el futuro.

El oro al contado subía un 1.1% a US$ 1,901.30 la onza a las 1221 GMT, después de haber tocado su nivel más alto desde el 29 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 1.7% a US$ 1,899.60 la onza.

Nitesh Shah, analista de WisdomTree, dijo que el oro estaba recibiendo algo de apoyo por las preocupaciones de que la Fed podría endurecer demasiado su política monetaria, desencadenando una recesión y aumentando el atractivo de los lingotes como activo defensivo.

Si bien el oro se percibe como una cobertura contra la inflación, las tasas de interés más altas de Estados Unidos y los rendimientos de los bonos elevan el costo de oportunidad de mantener lingotes, al tiempo que impulsan el dólar en el que se cotiza el metal precioso.

El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés a su nivel más alto desde 2009, pero advirtió que la economía estaba en riesgo de recesión.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.3% a US$ 23.02 la onza, mientras que el platino caía un 0.6% a US$ 985.46 y el paladio bajaba un 0.2% a US$ 2,251.14 la onza.

