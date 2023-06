Esa anomalía climática es más conocida por ocasionar lluvias intensas sobre todo en la costa norte del país, y consiguientes huaicos, sin embargo, en ocasiones también suele causar déficit de lluvias o sequía en la zona altoandina.

Además, si bien esta última situación se deja sentir particularmente en el sector agrícola, generando pérdidas a los campesinos, también afecta la producción hidroeléctrica, como ocurrió con la última sequía registrada en el cuarto trimestre del 2022.

Si Niño trae sequía, se afectaría al sector eléctrico

El presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), César Butrón, indicó que, normalmente, El Niño afecta poco la generación hidroeléctrica, pero si hay un “Niño atípico”, las cosas podrían cambiar.

“Si el Niño atípicamente provocara sequía en la zona central y sur del país, como vimos en noviembre y diciembre del año pasado, sí afectaría la generación (eléctrica)”, apuntó.

De darse ese caso (en que El Niño provoque sequías) sería necesario recurrir a la generación eléctrica con centrales a diésel, refirió, entre ellas las centrales duales de diésel y gas natural del denominado Nodo Energético del Sur, con consiguientes incrementos en los costos de producción.

Se tendría que usar centrales más caras

El exviceministro de Energía, Luis Espinoza, refirió que, en efecto, si hay una sequía, se tendría que usar las centrales duales antes citadas, ubicadas en Ilo y Mollendo, y que tienen una capacidad de producción de 2,000 megavatios por hora (Mwh).

En vista que esas plantas se construyeron con la idea de que funcionaran con el gas natural que transportaría el proyectado Gasoducto Sur Peruano, que nunca se concluyó, la alternativa que queda es empezar a operarlas con diésel si cae la producción hidroeléctrica, según refirió el experto.

Actualmente, el 82% de la oferta de generación en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) se centra en la costa y sierra del centro del país, con grandes centrales hidráulicas y térmicas a gas, y el 18% restante lo aportan otras centrales situadas en el norte, sur y oriente del territorio.

Para poder mantener el nivel de suministro que demanda el interior del país (y donde los mayores consumidores son las empresas mineras), existe una red de transmisión que va del centro del país al resto de regiones, que compensa lo que las centrales locales no alcanzan a producir.

Transmisión resultaría insuficiente

Espinoza, quien además fue gerente de gas natural de Osinergmin, advirtió que -en caso de sequía en el sur- esas redes de transmisión no podrían llevar más electricidad al sur, porque ya están al máximo de su capacidad, es decir están saturadas.

En consecuencia, refirió que El Niño puede subir los costos de la electricidad en este año, lo que podría llevar a incrementar los precios de la luz particularmente a los clientes libres del mercado eléctrico no regulado (cerca de 3,000 empresas industriales, centros comerciales, mineras, etcétera).

Pese al reducido número de clientes libres, estos representan hoy el 60% del consumo de electricidad en el país, y el otro 40% lo representan los más de 7 millones de usuarios domésticos cuya tarifa regula Osinergmin.

En tal sentido, el experto concluyó en que de requerirse que se lleve cuanto antes gas natural al nodo energético del sur, a través de un gasoducto, y para lo cual lo más rápido sería extender a esa zona el actual ducto de Contugas, que llega a San Juan de Marcona (Ica).

Pide promover inversión en generación de todo tipo

Otro tema clave que destacó Espinoza es que se necesita que el Minem promueva más inversiones en generación de todo tipo, y no solo a través de eólicas y solares como pretende un dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y que incluye un proyecto de ley que planteó el Ejecutivo.

Explicó que el problema con las eólicas y solares, es que no tienen respaldo para mantener su producción en horarios nocturnos o cuando no sopla el viento, y cuya solución para ello no se aborda en el citado dictamen.

La solución, refiere, la podrían dar el mismo Minem y Osinergmin, disponiendo mejoras en los contratos de compraventa de energía, de forma que el hidroeléctricas y térmicas otorguen respaldo (potencia o capacidad instalada de generación) a eólicas y solares.

Solo de esa forma, indica, estas últimas podrían ofrecer a las distribuidoras eléctricas, en contratos a un precio determinado, la energía que generan. En el caso de la solar, por ejemplo, refirió, podría suministrar su energía en horarios en que brilla el sol.

De esa forma, dio a entender, se podría compensar (con tecnologías de bajo costo), un mayor uso de diésel (de alto costo), el mismo que generalmente se emplea en horarios nocturnos (cuando la demanda de electricidad aumenta).

