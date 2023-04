En este escenario, las medidas para reactivar la economía más la atención de la emergencia por lluvias en el norte del país le cuestan al Estado S/ 12,000 millones, de acuerdo con las cifras estimadas por el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras. Solo enfrentar la emergencia tiene un costo estimado de S/ 4,000 millones.

¿Hay suficientes recursos para atender los eventuales desastres naturales? Para los analistas consultados, Perú sí tiene “espaldas” para atender la emergencia si se replica un escenario como el del 2017 (El Niño en los periodos anteriores fueron de intensidad muy fuerte), pero hablar otra vez de reconstrucción podría “ser un problema”.

Los números detrás de El Niño

El fenómeno de El Niño (FEN) no es un suceso reciente, pues incluso hay registros que podrían llevarnos hasta 1578. Pero, si solo nos concentramos en los últimos tres eventos, 1982-1983, 1997-1998 y 2017 (Niño costero) son años claves para hablar de esta anomalía climática y sus efectos, en este caso, en la economía y finanzas del país.

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult y Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE) recuerdan que -como pérdida de capital- la valoración de los daños de El Niño de 1982-1983 alcanzó los US$ 3,283 millones (que representó un 15.6% del PBI); y el de 1997-1998 fue de US$ 3,500 millones (6.2% del PBI).

En el 2017, añade Jiménez, los daños generados por el FEN costero sumaron US$ 4,000 millones (1.9% del PBI).

Según Alfredo Thorne, socio de Thorne & Associates, ese mismo año -como flujo del PBI- el impacto osciló entre S/ 25 mil millones y S/ 35 mil millones (alrededor de 3% del PBI).

Tras analizar estos últimos números, Thorne proyecta que para el 2023 el impacto sobre la economía sería de S/ 14.2 mil millones a S/ 21.7 mil millones, es decir, de 1.4% a 2.2% del PBI, asumiendo la ocurrencia de El Niño débil y que no se extiende hasta mitad de año.

“El impacto lo absorbe el sector privado y sería la diferencial entre este choque y los recursos que dedique el Gobierno para la reconstrucción; que en nuestro estimado sería alrededor de 1% del PBI. Por eso se desacelera el gasto privado en nuestras proyecciones”, comenta el también exministro de Economía y Finanzas.

Sobre el incremento en el nivel de alerta ante un eventual Niño Costero, Alberto Otárola pidió guardar la calma, ya que la alerta es frente a fenómeno leve. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿El Perú tiene espaldas para enfrentar El Niño?

La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, alertó que solo se tenía una Reserva de Contingencia de S/ 547 millones. Días después, se aprobó un Decreto Supremo que transfiere a favor de dicha reserva S/ 627 millones.

Reserva de contingencia. Constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del MEF destinado a financiar los gastos que, por su naturaleza o coyuntura, no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos.

Sin embargo, el “plato fuerte” para el Gobierno recae sobre el proyecto de ley de crédito suplementario con el que se inyectará S/ 3,500 millones, para atender la emergencia. El texto fue aprobado en la comisión de Presupuesto del Parlamento, pero aún debe discutirse en el pleno.

A estos recursos se suman el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). Durante el 2020 este “ahorro” llegó a S/ 0.00 porque se destinaron recursos a enfrentar la pandemia del covid-19, pero con el pasar de los meses, desde abril del 2022 se registran montos que superan los US$ 1,400 millones. A febrero del 2023, contamos con US$ 1,502 millones.

Y la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría (empresas) camina bien: en el primer bimestre del año se alcanzó los S/ 6,221.5 millones, superando en 13.5% lo registrado en similar periodo del 2022 (S/ 5,043.5 millones). Y hace solo unos días, Sunat informó que en marzo, los ingresos por IR de tercera categoría alcanzó los S/ 3,377 millones, por encima de similar mes del 2022 (S/ 2,925 millones).

“Si tomamos lo que ha publicado del BCR, ellos asumen que el déficit se va a quedar en 1.6%; el tope de la regla fiscal es 2.4%. Entonces, sí hay 1% del PBI más para contener el impacto de El Niño. Sí hay recursos, pero la crítica es que el MEF está siendo muy lento en la asignación de esos recursos”, comenta Thorne.

En la misma línea, para Fuentes, del IPE, y Jiménez, de Macroconsult, estos números muestran que hay cierta “espalda” para enfrentar un golpe climático sobre la economía, los que se refuerzan con la fortaleza macroeconómica, pero “lo más sencillo” será la atención de la emergencia. Si la magnitud del FEN implica reconstrucción hacia adelante, el escenario de riesgo aumenta.

“El costo fiscal va a saltar según cuánto tiempo te tomes en reconstruir. Y ese costo fiscal no lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el gasto está en la atención de la emergencia, carpas, agua, comida, etcétera, esas cosas no son tan caras, no te van a poner en problemas, pero la reconstrucción es el problema”, dice Jiménez.

Víctor Fuentes remarca que los cimientos macroeconómicos podrían permitirnos afrontar diferentes shocks, en general negativos, y en el peor de los casos existen espacios para acceder a financiamiento, pero -subraya- “no podemos echar mano de los recursos de emergencias frecuentemente porque básicamente ya no serían para emergencia”.

“Estas espaldas que hemos construido en 30 años creo que son bastante anchas, pero definitivamente el problema no se va a solucionar atendiendo emergencias, sino más bien previniéndolas”, agrega.

Un “problema” llamado reconstrucción

¿Por qué hay temor si el Perú tuviera que enfrentarse a una “nueva” reconstrucción? Si revisamos los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes) que están bajo el ámbito de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada tras el Niño Costero de hace seis años, en el periodo 2017 y 2020 se ejecutó solo el 38.7% de los recursos con los que contaban para proyectos, alrededor de S/ 16,690.2 millones.

En ese periodo, la autoridad solo transfería presupuesto a los ministerios, regiones y municipalidades.

Sin embargo, cuando la ARCC pasó a ser ejecutora, y entró la figura del G2G, solo entre el 2021 y 2022 se ejecutó el 71% de lo que se tenía asignado en esos dos años (marco presupuestal: S/ 17,005.9 millones). En lo que va de este año, ya se ejecutó el 17.8% de los S/ 8,028.8 millones para proyectos.

Si bien hay una mejora, ahora el problema es otro: la inversión en proyectos de prevención no caminó al ritmo requerido y hoy se ven las consecuencias en las regiones del norte.

Fondes - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Presupuesto para proyectos) Marco presupuestal (Millones de S/) Devengado (Millones de S/) Avance % 2017 385.2 32.3 8.4 2018 2,587.4 707.7 27.4 2019 6,064.9 2,475.4 40.8 2020 7,652.8 3,254.4 42.5 2021 8,788.4 5,960 67.8 2022 8,217.5 6,114.9 74.4 2023* 8,028.8 1,426.3 17.8 (*) La información se actualiza diariamente, pero el portal no mencionó fecha de la última actualización. Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Es difícil pensar que se pueda reaccionar de manera rápida sobre todo porque las labores de prevención no se pueden dar durante la emergencia. Tienes que esperar a atender la emergencia, el impacto sobre la infraestructura para que puedas volver a pensar en prevención”, dice Fuentes.

Jiménez remarca: “El problema de Perú siempre son las reconstrucciones. Pueden ser un tema duro porque hay que ponerse de acuerdo -primero- en el presupuesto, que toma un tiempo levantar toda la información. Segundo, ver cómo construyes esta autoridad, que el Gobierno dice que habrá una Autoridad para la Infraestructura. El dolor es ex post, no se puede hacer mucho más para evitar los daños, simplemente hay que atender”.

