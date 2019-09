El 50% de empresas en Perú cuenta con trabajadores venezolanos, según la encuesta Retos y oportunidades de la migración en el sector empresarial peruano, desarrollada por Aptitus y la ONG Acción contra el Hambre.

Actualmente, en Perú residen más de 859,000 ciudadanos venezolanos, y más del 90% se encuentran en edad de trabajar; es decir, 773,000 personas, indicó Alejandra Fonseca, gerenta de Aptitus.

Pese a esta gran cantidad de migrantes, la encuesta reveló que el 48.2% de empresarios desconoce los procedimientos de contratación formal de ciudadanos extranjeros.

Según el reporte, los aspectos más relevantes para contratar a un venezolano es que sean profesionales y con un perfil laboral competitivo, seguido de su motivación y capacidad para el aprendizaje.

Además, también influye la diferencia en las condiciones salariales que piden.

Por otro lado, un 32.4% de los empresarios encuestados que han trabajado con profesionales venezolanos, considera que la experiencia ha sido gratificante por lo que la recomendaría a otras empresas.

Mientras, un 30.8% señala haber tenido una experiencia positiva pero recalcan la necesidad de tener mayor asesoría e información.

En cuanto a quienes prefieren no contratar personal extranjero, un 41% señala que apuesta por la contratación local, un 27.9% no especifica, un 22.1% no considera esta opción y un 9% desconoce el marco legal.