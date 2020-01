El Poder Ejecutivo publicó este viernes el decreto de urgencia (DU) anunciado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) referido a la aceleración de la ejecución de la inversión pública mediante la incorporación de los instrumentos utilizados en las obras de los Juegos Panamericanos 2019.

El Decreto de Urgencia N° 021-2020, publicado hoy en El Peruano, tiene por objeto dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios en beneficio de la población a través de un modelo que facilite la ejecución de inversiones públicas.

La medida responde a las proyecciones de una desaceleración de la economía mundial por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Cabe señalar que estos organismos habían recortado su proyección de crecimiento global para el 2019 en 3.0%, 2.9% y 3.0%, respectivamente.

Asimismo, el BCR en su reporte de inflación de diciembre 2019 ajustó su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú (PBI) para el 2019 de a 2.3%. Para el 2020 se mantiene en 3.8%.

"Ante dicha situación e iniciado el 2020 el ritmo de ejecución de la inversión pública necesita ser acelerado con el fin de mejorar las estimaciones de crecimiento de la economía para el nuevo ejercicio, de por sí afectado por el contexto internacional adverso", indica la norma.

Nuevo modelo

El modelo de ejecución de inversiones públicas recoge las mejores prácticas y altos estándares internacionales en dicha materia, establecidos por las organizaciones multilaterales de las que el Perú es parte, así como por los acuerdos comerciales y ambientales suscritos por el Estado.

Dicho modelo comprende funciones de gestión de proyectos, asistencia técnica para la gestión y ejecución de las inversiones, uso de la metodología colaborativa de modelamiento digital de información para la construcción (BIM) y de modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional.

Asimismo, se tienen facilidades para la obtención de licencias de habilitación urbana o de edificación y para liberación de interferencias, así como condiciones especiales para la contratación de funcionarios y servidores.

¿Quiénes aplican?

Aplicarán a este nuevo modelo los proyectos catalogados como "proyectos especiales de inversión pública" que contengan inversiones o una cartera de inversiones de naturaleza sectorial o multisectorial, cuyo objetivo sea ejecutar inversiones viables, sostenibles y presupuestadas, que cierren brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos.

El MEF establecerá los criterios mínimos que deben cumplir las inversiones o cartera de inversiones para ser incorporadas en un “proyecto especial de inversión pública”.

Cada proyecto especial contará con un director ejecutivo designado mediante resolución ministerial del titular del sector. Corresponderá al MEF aprobar el perfil mínimo y los requisitos que debe cumplir dicho director.

Los proyectos contarán también con una Unidad Ejecutora, la que se creará en cada pliego responsable del proyecto especial de inversión pública.

El MEF dictará disposiciones para la contratación de la asistencia técnica para la gestión y ejecución de las inversiones, que son de obligatorio cumplimiento para los proyectos especiales de inversión pública.

Cada proyecto especial de inversión pública utilizará la metodología colaborativa de modelamiento digital de información para la construcción (BIM) así como otros instrumentos que se disponga en los Lineamientos para el modelo de ejecución de inversiones públicas que emita la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF.

Definiciones

Para efectos del decreto de urgencia se aplicarán las siguientes definiciones:

1. Asistencia Técnica Especializada en la Gestión de Inversiones: Es un equipo especializado que provee asistencia técnica durante la ejecución de las inversiones basada en buenas prácticas internacionales, proponiendo procesos, procedimientos y soluciones de sistemas para facilitar la gestión de las inversiones, utilizando profesionales especializados, equipos técnicos y tecnológicos que aseguren la aplicación de tales prácticas.

2. BIM (Building Information Modeling): Es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio virtual.

3. Contratos estandarizados: Son formas contractuales estándar, guías, y otra documentación de uso general en el mercado de la construcción que utilizan terminología y condiciones expresadas de una manera simple y clara, las cuales son creadas y actualizadas por organizaciones internacionales especializadas, con la finalidad de que los modelos contractuales se encuentren acordes a las necesidades de la industria de la construcción.

Los contratos estandarizados más comunes son los New Engineering Contract (NEC) -utilizado en los Juegos Panamericanos-, International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) y Engineering Advancement Association of Japan (ENAA).