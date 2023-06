Luego que la economía peruana creciera solo 0.31% en el mes de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no espera mejoras en el PBI para los próximos meses.

El titular del sector, Alex Contreras, consideró que no se está desacelerando la economía, sino, se atraviesa por un “choque” que se irá disipando a lo largo del tiempo. Según precisó, la conflictividad social, el ciclón Yaku y la presencia del Fenómeno de El Niño costero en curso “ha pegado muy fuerte al crecimiento”.

Así, respecto el bajo desempeño de la economía en abril consideró que son ‘resultados de los errores’ que se cometieron el año pasado, refiriéndose a la fallida compra de fertilizantes.

En ese sentido, dijo que el principal factor que llevó al resultado del cuarto mes del año fue la contracción del agro (-14.21%), la cual fue la peor caída desde que se tiene registro y que no se vio ni siquiera durante la pandemia del COVID-19.

“Esta caída se dio básicamente porque el año pasado hubo una crisis de fertilizantes, fueron cuatro compras fallidas. De agosto a noviembre del año pasado cayeron en más del 20% las siembras y por productos, la caída se dio en 26 de 28 cultivos transitorios. Este choque, que es el efecto de los errores anteriores sumados a las lluvias y problemas de oferta, está afectando el crecimiento”, dijo Contreras durante la presentación de los avances del proyecto Parque Industrial de Ancón a cargo de ProInversión.

¿Porqué continuará el efecto negativo?

Para los próximos meses se seguirán viendo los efectos negativos, continuó Contreras, al detallar que esta vez será por el Fenómeno de El Niño y la postergación de la primera temporada de pesca .

“Entonces, abril, mayo y junio van a ser meses de bajo crecimiento precisamente por estos factores. En agro si no siembras no cosechas y cuando se calienta el mar esto afecta el crecimiento de la anchoveta. El 87% son juveniles, entonces no vale la pena abrir una primera temporada de pesca porque pone en riesgo el recurso”, apuntó.

Precisamente, el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Raúl Pérez - Reyes, señaló que no se abrió la primera temporada debido a que la segunda investigación oceanográfica a cargo de Imarpe reportó una alta presencia de juveniles, lo que impide la actividad extractiva.

En ese sentido, dijo que el Imarpe volverá a realizar un nuevo estudio durante las próximas cuatro semanas para evaluar las condiciones del mar.

“Normalmente el periodo de julio - agosto es un periodo vinculado al desove, entonces también hay que mirar ese tema y no solo ver la temperatura del mar”, sostuvo.

De este modo, Pérez dijo que se espera abrir la segunda temporada de pesca, la cual normalmente se realiza a fines de noviembre.

