Mencionó que desde el 2000 hasta el 2013 el Perú crecía en promedio 6%, nivel por encima del crecimiento regional que era de 4%. Posterior a ello, entre el 2014 y el 2019, el crecimiento peruano se desaceleró a 3%, mientras que la región se ubicó en 1%.

“Hoy el escenario es otro, pues el Perú se va a pegar a la región. Este año y el próximo, América Latina y el Caribe crecerá 3% en el 2022 y 2% el próximo año, muy parecido a las proyecciones que tenemos para la economía local. En ese sentido, ya no destacamos, sino que estamos en la media. Esto es malo porque Perú no tiene el PBI per cápita (indicador de bienestar) promedio de la región, por lo que necesitamos ir más rápido”, indicó.

Destacó que el crecimiento promedio de 2.5% que se espera para Perú hasta el 2026 no sería suficiente para reducir la pobreza o subir salarios. Asimismo, señaló que, además de los choques de precios externos (en referencia a los granos y petróleo) que gatillaron aumentos en las tasas de interés locales (del BCR), factores idiosincráticos vinculados al entorno político y políticas públicas “han pesado” en el escenario actual.

“Es muy probable que los salarios reales estén estancados los siguientes años. Hay empleo pero con sueldos bajos. Los factores domésticos relacionados con la incertidumbre política deterioraron la inversión privada. Anuncios como el de una asamblea constituyente, el mal manejo de los conflictos sociales y política laboral regresiva se han reflejado en las expectativas empresariales que están en “terreno negativo” desde el año pasado”, manifestó.

Otras visiones

Al respecto, Miguel Saldaña, analista de Estrategia de Inversiones de Sura, indicó que espera que la economía crezca alrededor de 3% este año, el cual no sería bajo en términos regionales, aunque sí es acotado para lo que requiere Perú en términos de reducción de la pobreza.

“Estaríamos creciendo más que México o Brasil, que estarían creciendo a razón de 1.8% o 1.9%. No obstante, se busca como país estar en tasas por encima del 4% para reducir la pobreza”, anotó.

En relación a ello, el último Reporte de Inflación (RI) del Banco Central de Reserva (BCR) señala que se espera que Perú aún se encuentre más arriba que el crecimiento de la región en el 2022. Estaría por encima de Chile y México, pero por debajo de Colombia y Argentina.

Según el informe FocusEconomics, Consensus Forecast LatinFocus de agosto del 2022, el consenso de analistas se espera que Latinoamérica crezca 2.6% en el 2022 y 1.5% en el 2023. Perú por su parte se ubica en 2.6% y 2.5%, respectivamente.

No obstante, el reporte señala también proyecciones mínimas (para el Perú) de 1.4% (Julius Baer y FrontierView) para este año, y de 0.7% (FrontierView) para el 2023.

Fuente: LatinFocus Consensus Forecast

La economía resiste

Según el representante de Macroconsult, la resistencia de la economía peruana pasa por la solidez macroeconómica que aún está vigente, en donde destacó la labor del BCR para el control de la inflación, y un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ortodoxo que ha mantenido las cuentas fiscales en orden, a pesar del gobierno actual.

Destacó, además, que, si bien el dólar se ha apreciado en Perú ha sido menos que en otros países, ello en un marco de intervención del banco central con un alto nivel de reservas internacionales.

“El sol peruano se ha devaluado lo mismo que el euro y la libra, pero mucho menos que el peso chileno y colombiano. Por ejemplo, desde el 2019, en Chile o Colombia la devaluación ha sido cercana al 40%, mientras que en Perú fue de 19%”, anotó.

Asimismo, por el lado de calificación crediticia, Elmer Cuba no espera que haya un nuevo downgrade para Perú. “La deuda pública de Perú es la más baja de América Latina y el déficit fiscal no superaría el 2%. En lo macro Perú está fuerte y es lo que le da resistencia al contexto adverso”, indicó.

Por otro lado, resaltó la entrada de Quellaveco en operación. “Para el siguiente año, Perú tiene un comodín que es Quellaveco, el cual ya entró a operar y dará soporte al crecimiento del siguiente año”, dijo Cuba.

Datos

Según el BCR, el crecimiento de Latinoamérica será de 2.3% y 1.8%, en el 2022 y 2023, respectivamente.

El crecimiento de Perú será, según el BCR, de 3% para el 2022 y 2023.

La deuda pública de Perú será de 33.8% en el 2022 y de 32.8% en el 2023, según el último RI.

El déficit fiscal se ubicaría en -1.9% y -1.8% para este y el siguiente año, respectivamente, de acuerdo al RI.

Las reservas internacionales representan más del 30% del PBI.

En corto

