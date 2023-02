Las cifras del sector turismo muestran que están muy lejos de recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia.

Por ejemplo, hasta el año 2019, previo a la pandemia del covid-19, el turismo contribuía con el 3.9% del PBI y al cierre del 2022 la cifra cayó a 2.2%. Del mismo modo, se redujo de 1.5 millones a solo un millón el número de empleos que generaba, mientras que el ingreso por divisas divisas por turismo receptivo, se ha reducido en más de US$ 1,800 millones.

Ante este difícil contexto, el Gobierno ha propuesto un grupo de medidas, entre tributarias, de financiamiento, infraestructura y promoción del turismo, con un costo cercano a S/ 2,000 millones, con las que espera reactivar el sector.

El ministro Contreras afirmó que las medidas anunciadas ayer tienen un costo de S/500 millones, pero, además, hay un impulso crediticio por S/500 millones adicionales, más los beneficios tributarios que suman cerca de S/1,000 millones.

“Es el paquete más importante de apoyo al turismo que se ha dado en el Perú y tiene como objetivo el apuntalar y recuperar este sector económico”, afirmó el titular del MEF.

Medidas

En el caso del financiamiento para las empresas del sector turismo, Contreras recordó que a fines de diciembre ya se amplió el plazo de reprogramación de los créditos del denominado FAE Turismo, hasta el 30 de junio.

A ello se sumará la ampliación de la línea de crédito del programa Impulso Myperú en S/500 millones enfocado en el sector turismo, los cuales deberían iniciar su colocación desde marzo.

En el beneficio tributario, se trata de que las micro y pequeñas empresas (mypes) pueden usar los recursos de sus cuentas de detracciones para pagar deudas tributarias y se facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias del mes de diciembre. Estas medidas cuestan alrededor de S/ 960 millones.

Sin embargo, el Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) había solicitado revisar el pago de los créditos de Reactiva y FAE Mype, permitiendo períodos mayores para su cancelación y revisando las tasas, así como la suspensión del pago del Impuesto a la Renta (IR) 2022 o su fraccionamiento.

Esta opinión es coincidente con la de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú). Su presidenta, Blanca Chávez, afirmó que si bien las medidas anunciadas van por buen camino, el financiamiento es clave para que las empresas del sector salgan de la crisis.

“Se requiere un nuevo programa como Reactiva Perú y que se permita a las empresas suspender el pago del Impuesto a la Renta. No es que no se quiera pagar impuestos, sino que se nos permita hacerlo más adelante”, dijo.

Para el economista jefe del BBVA Research, Hugo Perea, es necesario que desde el Estado se otorguen medidas como las propuestas en medio de una crisis del sector, especialmente en el financiamiento de las empresas, pues con una actividad económica deteriorada, pueden haber problemas de impagos y tener una situación financiera más apretada.

“Las condiciones financieras se han hecho más restrictivas y necesitas por ese lado algún alivio. Parte de este programa apunta a eso, a dar un poco de soporte financiero. El turismo si bien no de las actividades mayores en el PBI, sí genera efectos dinamizadores sobre otros sectores, como servicios. Si es una actividad que iba a crecer a tasas altas porque no había recuperado sus niveles prepandemia, puede generar aportes importantes a la tasa de crecimiento del año”, precisó.

Infraestructura

Por su parte, el titular del Mincetur, Luis Fernando Helguero, afirmó que se destinarán unos S/ 121millones para la mejora de aeropuertos como son los de Arequipa, Iquitos, Tacna, Puerto Maldonado, Tarapoto, Jaén y Jauja.

Además para mejorar la experiencia del turista se realizan trabajos en diversos destinos turísticos como Machu Picchu, Kuelap, Chachapoyas, entre otros.

Se planea también fortalecer las áreas protegidas, así como inversiones en la mejora de comisarías turísticas a nivel nacional y hacer mantenimiento a patrulleros en zonas turísticas.





Economía se recuperaría desde este mes

El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, afirmó que a partir de este mes se espera que la actividad económica comience un periodo de recuperación a partir de este mes, luego que en enero y en diciembre del año pasado hubo una afectación al PBI por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

“A nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, esperamos una recuperación en “V”, diciembre fue un mes complicado, enero también, pero a partir de febrero prevemos una recuperación importante de la economía y no solamente son expectativas, sino que estamos alineando las políticas con este objetivo”, afirmó.

Explicó que el principal motor en el primer trimestre de este año que va a sostener el crecimiento económico va a ser la resiliencia del consumo, para lo cual se brindará soporte económico a las familias; y también contribuirá el motor de la inversión pública.





Opinión

La recuperación del sector turismo será lenta

Juan Stoessel, CEO de Casa Andina Hoteles

Todo lo que se ha presentado en el plan del Gobierno en temas de infraestructura, especialmente para los aeropuertos es muy importante.

El sector turismo vive una crisis gigantesca, primero por la pandemia del covid-19 y ahora con clima de conflictividad sobre todo en el sur del país. La situación de las empresas de turismo es muy delicada. Por eso, no solo hay que invertir mejorando cosas básicas, como los aeropuertos y alguna infraestructura dentro del circuito turísitico, que también es parte del plan presentado, sino también se necesita con urgencia mayor ayuda a las empresas para que puedan dejar de quebrar, porque están quebrando muchas empresas porque no pueden pagar a sus acreedores.

Una de las cosas que no pueden pagar es la deuda que tienen con el Programa Reactiva Perú, cuyas primeras cuotas empiezan ahora. Esto porque diciembre, enero y febrero han sido meses en los que muchísimas empresas del sector no han tenido ingresos o fueron menos de lo esperado.

La reprogramación que se ha planteado sobre Reactiva Perú y el FAE Turismo funciona si las tasas de interés no son las del mercado, que están altísimas ahora. Para una empresa pequeña que está con el agua hasta el cuello, pasar de 2% o 3% de interés a un 15% o 20%, es impagable.

El tema no solo es reprogramar, sino el mirar la tasa de interés que se cobra, si no es así, es casi imposible que la deuda pueda ser pagada.

El asunto es que no se siga rompiendo la cadena de pagos, porque ya se rompió. Después de una crisis con tres meses sin ingresos, nadie aguanta.

Para darnos una idea. Si Cusco no tiene turistas, el sur casi no los tiene. Hasta la semana pasada, el 90% de los hoteles cusqueños estaba cerrado y los que estaban abiertos no llegaban al 10% de ocupación. Así de grave es el tema.

Si hay una recuperación será lenta. Primero se iniciará con el turismo interno, pero el turismo internacional va a demorar porque la imagen que hemos creado no es buena.