El presidente del Comité de Artesanía de la Asociación de Exportadores (Adex), Orlando Vásquez Buenaño, resaltó el potencial de su sector debido a la demanda sostenida y creciente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania y Países Bajos.

En ese sentido, refirió que la artesanía y el turismo son actividades muy ligadas, además de haber sido las más perjudicadas por la pandemia.

Por ello, consideró importante la sinergia público-privada a fin de realizar actividades que propicien el desarrollo del rubro, entre ellas la organización de ruedas de negocios en cooperación con los gobiernos regionales, promover el encadenamiento productivo, capacitar a los artesanos e impulsar la obtención de certificaciones que permitan el acceso de la oferta a los mercados internacionales.

“Hoy en día se debate el cambio climático y se mira hacia productos y actividades sostenibles y sensibles con el planeta. La artesanía es por definición ‘hecha a mano’, usa herramientas simples y con eficiencia energética, con un impacto ambiental mínimo y una huella de carbono baja”, dijo.

El representante de Adex destacó que la artesanía peruana no solo se produce de manera amigable, sino que tiene un gran valor artístico y funcional, satisfaciendo la preocupación de los consumidores globales que valoran mucho ambas cualidades.

Refirió que a fin de aprovechar esa tendencia es necesario crear una marca que distinga a la artesanía peruana –que es sinónimo de sostenibilidad, estilo, calidad, excelencia artística y autenticidad– de otras disponibles en otros países.

Estimó que hoy en día hay más de 100,000 mil personas trabajando en el sector y que son 19 las principales líneas, entre ellas la textilería, joyería, cerámica, imaginería, tallado, fibras vegetales, máscaras, juguetes, imaginería, prendas, accesorios y bisutería.

“Nuestra actividad proporciona un sustento económico a un gran número de personas y contribuye con las exportaciones y los ingresos de divisas del Perú, representa alrededor del 0.25% de los despachos con valor agregado”, concluyó.

-Cifras-

La gerencia de Manufacturas del gremio informó que entre enero y agosto los despachos de artesanía al exterior sumaron US$ 26.6 millones, lo que significó un incremento de 11.2%, en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 23.9 millones).

El principal mercado, al concentrar el 61.7% del total, fue EE.UU. (US$ 16.4 millones), logrando un alza de 12.5%. Otros fueron Alemania (US$ 1.8 millones), Canadá (US$ 1.6 millones) y Reino Unido (US$ 1.01 millones).

Le siguen Chile, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Suiza, China y Bélgica.

Las partidas más exportadas fueron los demás juguetes que representen animales o seres no humanos, mantas de las demás materias textiles, demás suéteres de las demás lanas y pelos finos, estatuillas y demás artículos para decoración de cerámica, entre otros.