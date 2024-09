Luego de enviar sus respectivos documentos al Congreso de la República, el Ejecutivo procedió a sustentar el jueves 5 de septiembre el proyecto de presupuesto público 2025, que supera los S/251,000 millones y significa un incremento de 4.5% respecto al de este año. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, visitó el Legislativo en este contexto, pero las sensaciones no fueron las mejores, apuntó Ilich López, presidente de la Comisión de Economía.

El congresista de Acción Popular por la región Huancayo criticó la falta de argumentación del presupuesto, en un contexto donde el dinero es limitado: el Perú incumpliría, según el consenso de analistas, por segundo año consecutivo la regla de déficit fiscal. Además, López se pronunció sobre las prioridades que se tendrán durante su gestión, su posición alrededor de temas como el tope a las tasas de interés en los préstamos, la CTS, la reforma de pensiones y más.

- El ministro de Economía, José Arista, estuvo sustentando el proyecto de presupuesto público 2025. ¿Qué impresiones se lleva?

Preocupado. No explica que ese crecimiento de 3% es por el rebote de la recesión del 2023, además de impulsarse por las inversiones en el Estado y un mayor flujo de efectivo por la liberación de las AFP y CTS. Pero eso no va a pasar todos los años. Sus expectativas no tienen mucho sustento. En segundo lugar, se anunció un incremento del presupuesto del 2025 de 4.5%. Se le va a dar más recursos, pero la base dice que, cuando se le da más dinero, se convierte en gasto corriente de la administración.

- Considerando que el déficit fiscal se incumpliría por segundo año, ¿era apropiado este nivel de incremento?

Siempre son buenos los incrementos de presupuestos. Pero un tema claro es que tiene que venir acompañado de medidas concretas, por ejemplo, sobre la recaudación. Se requiere acciones para formalizar. Segundo, el desarrollo económico se ve con el consumo privado, relacionado al empleo. Si casi el 50% no tiene sueldo fijo, lógicamente, no se incrementará este consumo y no crecerá la economía. En lugar de acciones concretas para que los empresarios trabajen tranquilos, se anuncian medidas populistas, como la de aumentar el sueldo mínimo a S/1,500. Eso precarizará el empleo y contribuirá a la informalidad.

- El sueldo mínimo está en discusión actualmente. ¿Qué postura tiene? ¿Hoy sería un buen momento?

Creo que el sueldo mínimo debe ser más que el uruguayo, sobre los $600...

- Es decir, más de S/2.000, un aumento significativo, como sugiere el ministro de trabajo…

El Perú debería alinearse. Sin embargo, adicionalmente debe haber políticas claras del Gobierno. Por ejemplo, impulsar las zonas económicas, tenemos que abrir las normas para generarlas. En Colombia, Uruguay, Costa Rica, hay muchas zonas económicas que generan trabajo. Otro tema es un fondo de emprendedores. Tiene que haber una política clara para democratizar el crédito, mediante un fondo del Gobierno. Y se entreguen desde las instituciones financieras formales para garantizar y fomentar la formalización. También está el rol de la Sunat, que tiene un rol punitivo, castigador y lo que hace es desincentivar la formalización.

- ¿Cómo recibe esta Comisión de Economía de la legislatura anterior?

Creo que ha sido positiva la comisión. Se hizo una reforma de pensiones, producto del esfuerzo de distintas bancadas. Creo que el cambio es acertado. Ahora, ya lo dijo el ministro [Arista], van a observar la reforma. Hay que ver cuáles son las observaciones. Tengo entendido que una es por lo que asumirá el Gobierno si es que el ciudadano no llega a tener las cuotas necesarias. Para eso se tiene que generar dinero. Y todo nos llevará nuevamente a la puerta de necesitar una mayor recaudación. Y no vamos a tener mayor recaudación si no ampliamos la base tributaria.

- ¿Qué otros temas económicos se priorizarán en su gestión?

De manera estructural, la educación financiera. Aprobamos una ley que declara de interés nacional en el currículo escolar que se pongan cursos de este tipo. Debe ser obligatorio que un estudiante de primero de secundaria conozca la cultura del ahorro, qué es un presupuesto, qué son los gastos corrientes, qué cosa son las inversiones. También hay reformas que tenemos que hacer para facilitarle las cosas a los empresarios, microempresarios y medianos. La Sunat, por ejemplo, antes te daba tres meses para pagar el Impuesto a la Renta luego de declararlo. Ahora es distinto. El empresario no tiene dinero en sus bolsillos, tiene cuentas por cobrar, almacenes, una serie de activos que los tiene que juntar para pagar sus impuestos. No se niegan a hacerlo, por eso es que lo declaran. Lo que se necesita es darle la facilidad. El rol de la Sunat debe cambiar. Ya me reuní con el superintendente

- A propósito de ello, surgió en estos días el rumor que sería removido, ¿qué opinión le trae esto?

Estaría en desacuerdo, puesto que se trata de un profesional de carrera. La meritocracia en el Perú y todas las instituciones debe ser el principal medio para llegar a cargos como este.

- Regresando a la comisión, ¿qué dictámenes ya aprobados van a impulsar?

Tiene que elevarse, y hemos coordinado con el presidente del Congreso, la ley de las zonas económicas. Ese dictamen está listo para ser ley. Estoy llamando al ministro Arista y a los que han impulsado este proyecto, además de los sectores, para ponernos de acuerdo. Segundo, los topes a las tasas de interés.

- ¿Se apunta a ir por la suspensión temporal o su eliminación?

Creo que la comisión [de la anterior legislatura] ha sido conservadora. Esta ley de tope financiero, mal llamada “ley contra la usura”, abre la puerta para que el dinero del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas, ingrese al sistema de la economía y perjudique por varias aristas. Por ejemplo, estos extorsionadores van a los mercados y amenazan a los analistas [del sistema financiero] para que ya no ingresen. La tasa de interés [informal] es de 500% anual. Ahora, en el Pleno, Acción Popular presentará un texto sustitutorio para que se eliminen esos topes de manera permanente. Cuando una persona tiene un crédito y lo paga puntual, no necesita topes financieros porque las mismas entidades le bajan la tasa y le ofrecen más. Pero un emprendedor que se demora un día, 15 o 20, lógicamente, tiene un riesgo y se le sube la tasa, pero no se le deja de dar.

- Sobre la anunciada observación del Ejecutivo a la propuesta de reforma de pensiones, ¿cuánto espacio se tendrá desde la Comisión para recibir y atender los comentarios?

Mal haríamos nosotros al rechazar estas posibles observaciones. Al contrario, vamos a analizarlas e invitaremos al MEF para que intervengan. Segundo, respecto al costo fiscal, volvemos a la ampliación de la base tributaria. El problema es que los economistas del MEF, en este momento, solo ven el costo fiscal en base a lo que ahorita contribuyen, que son los formales. Pero no dan alternativas innovadoras para que eso, en los próximos años, cambie. Ahí tiene que dar una política pública clara y concisa de ampliarla. Por el lado del crédito por consumo, me parece audaz el planteamiento, es un poco soñador, pero hay una base. Esta tiene que aterrizarse.

- Ante esa preocupación por las finanzas públicas, se dieron varias propuestas desde el Congreso que contemplan iniciativas de gasto, pese a que la Constitución lo prohíbe. ¿Qué lectura tiene allí? ¿El Congreso no está acaso también perjudicando en este escenario?

Yo soy congresista, político y, por tanto, responsable de los activos y pasivos que tiene esta institución. Los errores que se cometieron tenemos que subsanarlos, por ejemplo, el tope a las tasas de interés. Otros temas tienen que ser medibles. Yo apoyé, por ejemplo, la reducción del IGV al 8% de restaurantes y hoteles. El análisis fue que, si para hacer crecer la economía se necesitaba gasto privado, tiene que haber trabajo y, para ello, se necesita incentivar a los sectores que más empleo dan. En ese sentido, se tomó la decisión para incentivar que los hoteles y restaurantes contraten a más gente, así se pueda dinamizar la economía y contribuir al crecimiento. ¿Qué corresponde ahora? Analizar si esa decisión, que hizo que la Sunat deje de cobrar S/500 millones, equiparó la balanza con trabajo, con formalización. Si lo fue, quiere decir que la medida que ejecutamos fue la correcta. Si fue negativo, lógicamente, no tiene que ampliarse [esa reducción de impuesto]. El mensaje es claro: esta comisión de economía va a ser responsable sobre el manejo fiscal e incentivará la formalización, a ampliar la base tributaria, a la democratización del crédito y, además, contribuirá para que las reglas sean claras y hacerle la vida más fácil a los empresarios, micro y grandes.

- También se vio en la anterior legislatura omisiones a las opiniones técnicas, ¿esta tendencia continuará?

Respecto a las opiniones técnicas que recibamos, aceptaremos todas, pero criticaremos las facilistas. Es fácil decir, yo técnico del MEF, no puedo hacer la negociación colectiva porque no tengo la suficiente recaudación. ¿Elimino la negociación colectiva o hago que haya más recaudación? Esas opiniones técnicas facilistas, lógicamente, las vamos a escuchar, pero la vamos a rebatir.

- Combatir las economías ilegales también podría significar una mejora de las finanzas del país. Además de los créditos informales, por ejemplo, la minería ilegal. ¿Desde la Comisión de Economía qué se planea hacer?

De ninguna manera vamos a alentar que mediante normas que se hacen para los mineros artesanales, se filtren los ilegales. Voy a conversar con el presidente de la comisión de energía, con el MEF y definir, claramente, que las resoluciones, el tema del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), entre otros, estimule la formalización y deje afuera a los ilegales, donde tendrá que ver el Ministerio Público y el Mininter.

-Sobre la CTS, está disponible hasta el cierre del año. ¿Qué se buscaría desde la comisión que preside?

Tiene que volver a ser un ahorro. Yo considero que ya no debe tener [disponibilidad]. Pero para que la gente no gaste debe tener trabajo y, para ello, necesitamos promover las inversiones. Desde el Congreso vamos a generar las condiciones para que trabajen con tranquilidad, sin que la Sunat los apriete, sin que el MEF vea solo en la recaudación de los formales su caja y haga que otros se integren a la formalización.

-¿Se buscaría darle una vuelta a cómo se usa hoy?

Algo que analizamos desde Acción Popular es que sirva como fondo de garantía, por ejemplo, para la adquisición de una vivienda. Esto lo planteamos con los fondos de AFP. Al utilizarlo como garantía, hacemos que las personas accedan a un crédito y al terminar de pagar el crédito, tienen su casa, pero también tienen su fondo de seguro ante el desempleo.

- ¿Cómo se contribuye desde el Legislativo a la recuperación de la inversión privada?

Normas claras y suelo parejo para que las personas inviertan de una manera tranquila, sin sorpresas, con artículos adecuados, que no estén sujetos a interpretación. Repito, necesitamos hacerle la vida fácil a los que invierten en el Perú y también que el Estado invierta bien. Para que haya inversiones tiene que haber infraestructura, condiciones, saneamiento, vías de comunicación, hacer que las regiones tengan sus carreteras interprovinciales en adecuado estado. En otras palabras, si se les da condiciones, mejoraremos las inversiones.

- ¿Cómo recibe los cambios recientes de los ministerios?

Primero, saludo la salida de Hánia Pérez de Cuellar (del MVCS). Una ministra ineficiente. No lo digo yo, sino las cifras. Se le dio un presupuesto inicial para programas de saneamiento urbano y rural y los redujo de S/892 millones a S/740 millones y de S/721 millones a S/531 millones, respectivamente. Pero incrementaron el de la administración general, o sea, el gasto corriente, de S/1,700 millones a S/2,300 millones. Ese solo hecho hace que sea saludable su salida. El segundo punto es por su actitud privatizadora, y no quiero sonar extremistra, pero en el tema del agua la cosa no es negociable. Sobre el Mincetur, tienen una tarea fundamental con la ley de zonas económicas especiales. Creo que el cuerpo técnico de Mincetur es uno bueno. Es de los pocos ministerios, con los mínimos presupuestos, que han generado valor al país.

- En el Congreso, también se deslizó en su momento implementar un área de estudios económicos...

Lo que necesitamos además de eso, porque la comisión de Economía tiene sus expertos...

- Pero esta sería de carácter independiente...

Todo lo que genere información para beneficiar a la toma de decisiones es positivo. Totalmente de acuerdo. Tendría que implementarlo, impulsarlo, la Mesa Directiva y nosotros estaríamos de acuerdo. Lo que sí creo es que deberíamos alinearnos, todas las entidades del Estado, en la planificación.

- Por último, quería pedirle destacar dos mensajes del ministro Arista en el marco de la sustentación de presupuesto público 2025

Es rescatable destacar la perspectiva, el ánimo, de que las cosas van a ir bien. Por otro lado, lo negativo, es no decir el cómo. Aumento el presupuesto público, pero qué medida hago para incrementar la recaudación.

- ¿Siente que es un presupuesto sin sustento?

Siento que es un presupuesto sin sustento, sí. Sobre todo, cuando se incrementa [el gasto corriente] y ahí está el ejemplo del Ministerio de Vivienda.

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.