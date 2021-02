Pese a esta coyuntura de pandemia, se estima que la demanda de 20 superalimentos peruanos (superfoods) aumentaría en el mercado internacional durante el 2021, debido al mayor interés de los consumidores globales por los productos saludables, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Debido a que la crisis sanitaria viene generando cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes ahora muestra una mayor disposición por conocer la procedencia, calidad y los beneficios de los alimentos.

En sentido, se espera que las súper frutas tengan un desempeño favorable en sus exportaciones.

Aquí los arándanos, uvas y paltas liderarán el ranking de este rubro con despachos estimados en US$ 1,229 millones (+21.7%); US$ 1,102 millones (+4.3%) y US$ 831 millones (9.5%), respectivamente.

Para este año también se proyecta que los envíos de mangos superen los US$ 306 millones, lo que significaría un crecimiento del 5.4% en relación al año 2020.

Igualmente las mandarinas reportarían US$ 46 millones en envíos con una expansión del 3.2%.

Otros superalimentos que tendrán protagonismo en el mercado internacional serán los súper granos peruanos.

En este rubro, la quinua alcanzaría los US$ 128 millones, representando una expansión de 1.7% respecto al año anterior, le seguiría la kiwicha con envíos valorizados en US$ 2.1 millones (+12.7%).

Así también se espera mayores despachos de maíz morado y cañihua con valores estimados en US$ 1.6 millones (+6%) y US$ 332,000 (+7.4%), respectivamente.

Del mismo modo, el Idexcam estima que los productos que conforman los súper tubérculos y raíces - reconocidos por ser una fuente de proteínas, carbohidratos y aminoácidos- registrarían crecimientos en su valor exportado.

En este rubro, el jenjibre (kión) lideraría la lista con envíos valorizados en US$ 200 millones, representando un crecimiento del 90% en comparación al año anterior, seguido de la harina de maca con US$ 18.7 millones en envíos (+14.3%) y la cúrcuma con US$ 7.3 millones (+20%).

Igualmente crecería las exportaciones de camote (+11%), papa (+150%), uña de gato (+7,2%), yuca (+9.5%) y yacón (+7%).

En cuanto a los súper pescados , reconocidos por su alta calidad y diversa variedad, se espera que la trucha y la caballa registren montos exportados por US$ 24.7 millones (+15%) y US$ 18,2 millones (+11%), respectivamente.

Finalmente, para el rubro de las Súper Hortalizas, se proyecta un aumento en las exportaciones de ajíes en 1,7%, el cual ascendería a US$ 26 millones durante el 2021.