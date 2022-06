Actualmente se espera que Perú crezca alrededor de 2.5% en el 2022 y 2023, cuando, bajo este contexto de precio de minerales, se debería tener un avance de aproximadamente 6%. Se está perdiendo la oportunidad de generar más empleo y bienestar, y esto es principalmente por toda la incertidumbre que ha instalado la nueva administración, señaló Juan Jose Marthans, director del área académica de Economía del PAD de la Universidad de Piura.

Mencionó que la elección inapropiada y contante rotación de las autoridades deteriora las perspectivas y confianza de inversionistas, pues no dan predictibilidad sobre las decisiones de política.

Cabe resaltar que la confianza de las firmas sobre la economía, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR), es baja y lejos de ser positiva tanto en el horizonte de 3 y 12 meses, que tienen un índice de 34.9 y 40.3, respectivamente (el nivel neutral es de 50).

“Cada gabinete está constituido por gente menos calificada e incluso con debilidad moral. Esto destruye los niveles de confianza a nivel empresarial y cualquier línea de acción de política. El origen de la ingobernabilidad de Perú la genera el Poder Ejecutivo, y está afectando de manera sustancial los niveles de crecimiento este año y también el mediano plazo. Si Perú crece será por la reapertura gradual de la economía, en específico por los sectores de servicio y comercio, y los precios de los minerales (cobre) altos”, dijo Marthans.

En el mismo sentido el economista Pablo Lavado mencionó que la escaza capacidad que se tiene en el gobierno, se refleja en los bajos estimados de crecimiento para el año, y una inversión privada que se proyecta incluso a ser negativa.

Destacó que, bajo el contexto adverso que se presenta en cuanto a aumento de precios, se necesita de decisiones rápidas y técnicas, por lo que actual manejo político podría incluso profundizar los choques negativos.

“Hay una degradación del Estado. Nunca en los últimos 30 años se ha visto un nivel tan bajo de preparación y experiencia en la política pública. El cambio constante de autoridades, y no solo de los ministros sino de aquellas de unidades menores, a la par de la poca meritocracia, generan mucha incertidumbre, porque no se sabe qué sucederá, y esto redunda en un bajo del crecimiento del país. Perú podría crecería 2%, cuando podría ser 3% o 4%”, apuntó el también exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Asimismo, señaló que, de persistir en el escenario actual, Perú podría estancarse en el 2023, y que los resultados de pobreza posiblemente no se reduzcan este año y el siguiente.

“El siguiente año el crecimiento debería ser igual al que se tiene en el 2022, en el caso de que Estados Unidos no entre en recesión, y que los precios de los minerales estén altos, de lo contrario podría haber un estancamiento. Si se tiene que la inversión privada no crece, y aún se mantienen elevados los precios entonces el panorama es malo. Es posible que no se reduzca la pobreza este año y el siguiente, incluso podría aumentar; sin embargo, aún es incierto. Lo que sí es seguro es que, en caso de reducirse este año, no será lo suficiente para llegar al nivel prepandemia”, manifestó.

Al respecto Marthans mencionó que la pobreza no se reduciría con un nivel de crecimiento alrededor de 2%. “Se necesitaría estar por encima de 4% para poder seguir bajado el porcentaje de pobreza. Las necesidades del país, en un contexto de inflación, no están siendo atendidas”, anotó.

Por otro lado, Lavado señaló que el poder de recaudación del Estado no es el ideal, esto a pesar de tener una reducción en el déficit fiscal.

Cabe indicar que el déficit fiscal acumulado en los últimos cuatros trimestres se ubicó en 1.6% del PBI al primer trimestre del 2022, nivel menor en 6.8 puntos porcentuales al observado en el mismo periodo del 2021, explicado principalmente por el ciclo favorable de precios de exportación, según el BCR.

“Si el resultado es positivo (en referencia al déficit fiscal), no significa que se están haciendo bien las cosas. No se está recaudando tanto como lo que se podría sin riesgo político. Se está frenando el crecimiento de los ingresos fiscales, y los precios de lo minerales no estarán altos siempre”, puntualizó.

Más ministros de Castillo

El 22 de mayo, el presidente Pedro Castill, decidió tomar juramento a cuatro nuevos ministros de Estado, incrementando la lista a 55 ministros dentro de su mandato. Estos fueron Juan Barranzuela (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), Alessandra Herrera (Minem), Javier Arce (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), y Dimitri Senmache (Ministerio del Interior).

Días después, el 29 de mayo, se sumó el número 56, pues Juan Ramón Lira Loayza juró como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en reemplazo de Betssy Chávez, quien renunció al cargo tras ser censurada por el Congreso de la República.

Dato

El crecimiento para la economía peruana se estima en 3.4%, según el último estimado del BCR.