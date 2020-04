Economía







Cuarentena generó pérdidas por más de US$ 70 millones en la zona comercial de frontera en Tacna El movimiento operativo de salidas de mercancías ha sufrido una disminución del 51.88% en el mes de marzo y una disminución del 99.38% en la primera quincena del mes de abril, lo que significa US$ 14.6 y US$ 26.3 millones menos que en 2019.