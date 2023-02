La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que un total de US$ 1,843 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el año 2022.

El gremio minero energético dijo que esta cifra (US$ 1,843 millones) representó un crecimiento de 49% con relación a los US$ 1,240 millones de dólares que abonaron las compañías petroleras por regalías en el 2021.

La SNMPE explicó que el año pasado las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 982 millones por la explotación de gas natural y US$ 301 millones por petróleo; así como US$ 561 millones por la producción líquidos de gas natural.

Asimismo, dio a conocer que las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron 151.5 millones de dólares por concepto de regalías en diciembre 2022. De este total, US$ 97.6 millones correspondieron por la explotación de gas natural, US$ 18.4 millones por petróleo y US$ 35.5 millones por la producción líquidos de gas natural.

¿Cómo funciona el pago de regalías?

La regalía minera es la contraprestación económica que los sujetos de la actividad de hidrocarburos pagan al Estado por la explotación de los recursos.