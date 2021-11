Santiago de Chile es la ciudad más cara de América Latina para comprar un departamento, según el informe Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y Zonaprop.

En la capital chilena, el metro cuadrado cuesta US$ 3,441, según datos recabados en setiembre pasado.

La segunda ciudad más cara es Montevideo, donde el metro cuadrado cuesta en promedio US$ 2,923. Le siguen Buenos Aires, con US$ 2,600 por metro cuadrado y la Ciudad de México, con un costo promedio de US$ 2,420 por metro cuadrado, de acuerdo al estudio.

En tanto, Lima ocupa el sexto lugar en el ranking de las ciudades más caras de la región, con un precio promedio de US$ 1,896 por metro cuadrado.

El último lugar de la lista del informe de la Universidad Torcuato Di Tella es para la ciudad ecuatoriana de Quito, con un precio promedio de US$ 1,225 por metro cuadrado.

El RIAL considera el precio del metro cuadrado de departamentos de barrios de 14 ciudades en 9 países de América Latina.

El informe señala también que la ciudad de Monterrey, en México, es la que mayor variación al alza registró entre marzo y setiembre de este año, un 6.8%. En tanto, Lima es la ciudad que registra la mayor caída del precio promedio del metro cuadrado en el mismo periodo (-6.9%).