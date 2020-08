Entre problemas legales, financieros y sociales, muchos proyectos mineros como Tía María (Arequipa) se van quedando estancados dentro de la cartera de proyectos que maneja el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Sin embargo, como lo indicó el ministro Luis Incháustegui, al menos 48 proyectos tienen Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y podrían salir adelante en los próximos meses.

Para Ricardo Labó, exviceministro de Minas y socio de LQG Energy, existen al menos cinco que se mantienen ajenos a los problemas sociales y podrían avanzar con facilidad: Corani (US$ 585 millones), Pampacancha (US$ 70 millones), Shouxin (US$ 140 millones), Magistral (US$ 480 millones) y Coroccohuayco (US$ 590 millones). Entre todos suman una inversión de alrededor de US$ 1,865 millones.

De estos proyectos, tres son ampliaciones y solo dos son nuevos proyectos; Corani de Bear Creek y Magistral de Nexa Resources. También podría sumársele San Gabriel de Buenaventura (US$ 400 millones), pero todavía tiene que pasar por la consulta previa.

“Corani está a la espera de encontrar financiamiento, ya han iniciado trabajos tempranos y la construcción de algunas instalaciones, pero para iniciar construcción total, necesitan un financiamiento que aún no aseguran. Ya tiene EIA, todo lo técnico y buenas condiciones sociales. El precio de la plata bien podría ayudarlo”, consideró.

Asegurar proyectos

De cara a los próximos meses, Labó sostuvo que es prioritario que las actividades se reanuden por completo -lo que aún no se ha logrado en el sector-, que un equipo del Minem levante rápidamente cualquier dificultad en el avance de los proyectos de inversión y que se terminen las obras que están construyéndose, como Mina Justa, Quellaveco y Toromocho.

A la lista de proyectos por rescatar, David Wharton, socio de Impuestos de EY Perú, también suma a San Rafael de Minsur, Quecher Main de Yanacocha y Ariana.

“Adicionalmente, los proyectos previstos para este año 2020 y que podrían ser desarrollados son: Yanacocha Sulfuros con factibilidad y una inversión de US$ 2,300 millones, Optimización Inmaculada de Compañía Minera Ares con factibilidad y la integración de Coroccohuayco de Minera Antapaccay con factibilidad e inversión de US$ 590 millones”, comentó.

Si bien estas últimas podrían avanzarse en lo que resta del 2020, estarían más cerca de concretarse en la segunda mitad del 2021.

En tanto, Karina Zevallos, gerente general de Weir Minerals Perú, directora de Women in Mining (WIM), aseguró que lo principal en los próximos meses va a ser asegurar las operaciones del corredor minero y los proyectos en ejecución.

“Con la situación en la que estamos y con las elecciones el próximo año, dudo que alguno más salga. No creo que los proyectos se animen a arrancar, porque actualmente hay problemas para operar, justamente por la cantidad de infectados así que dudo que vaya a salir algo, quizás San Gabriel podría ser, pero no creo que sea muy rápido”, señaló.