En noviembre, el fundador de Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, tenía una fortuna personal de US$ 13,700 millones. Pero la cifra se redujo a solo US$ 2,300 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, después de que una venta masiva de monedas digitales, que ha abarcado desde el bitcóin hasta el éther, provocara una fuerte caída en el valor de mercado de Coinbase, la bolsa de criptomonedas más grande de Estados Unidos.

Las acciones de la empresa se han desplomado un 78% desde su oferta pública inicial en abril del 2021 hasta el miércoles, y caían otro 24% a US$ 54,91 a las 3:00 p.m., hora del este, después de que la empresa advirtiera que se espera que el volumen de operaciones y los usuarios que realizan transacciones mensuales sean menores en el segundo trimestre que en el primero.

Esto ha generado dudas sobre la capacidad de Coinbase para resistir la fuerte caída de los precios de las criptomonedas, lo que obligó a Armstrong a salir a defender a la empresa en Twitter. No hay “riesgo de quiebra”, ni siquiera ante un evento de “cisne negro” y los fondos de los usuarios están a salvo, dijo Armstrong, director ejecutivo de la empresa.

Las multimillonarias fortunas en criptomonedas que se han incrementado en los últimos dos años están desapareciendo después de que una venta que comenzó con las acciones tecnológicas se extendiera al dinero digital. Bitcóin, la criptomoneda más popular, y éther han caído más del 50% desde sus máximos históricos a fines del año pasado. TerraUSD, una moneda estable algorítmica, corre el riesgo de desplomarse por completo.

Está muy lejos de lo que era hace solo unas semanas, cuando la comunidad de criptomonedas estaba de fiesta en Miami.

Si bien casi todos los tenedores de criptomonedas han sufrido la caída de sus fortunas, algunas de las mayores y más visibles pérdidas se concentran entre los fundadores de las bolsas, donde los operadores compran y venden monedas digitales.

Al menos sobre el papel, Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, ha perdido una fortuna aún mayor que la de Armstrong. Debutó en el índice de riqueza de Bloomberg en enero con un patrimonio de US$ 96,000 millones, uno de los mayores del mundo. El miércoles se había reducido a US$ 16,000 millones, utilizando como base para el cálculo el valor empresarial promedio respecto a los múltiplos de ventas de Coinbase y la criptoempresa canadiense Voyager Digital.

Las bolsas de criptomonedas en EE.UU. parecen estar sufriendo un mayor declive que sus competidores internacionales. Los volúmenes de negociación en Coinbase han caído de forma sostenida desde principios de año, mientras que Binance, más centrada en el ámbito internacional, experimentó un repunte en el volumen el mes pasado. En comparación, el negocio de Binance, centrado en EE.UU., experimentó un descenso aún más pronunciado que el de Coinbase.

Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores de la bolsa de criptomonedas rival Gemini, han perdido cada uno alrededor de US$ 2,100 millones, o aproximadamente el 40% de su patrimonio este año. Michael Novogratz, director ejecutivo del criptobanco mercantil Galaxy Digital, vio cómo su fortuna se desplomó desde los US$ 8,500 millones a principios de noviembre a US$ 2,900 millones.

Armstrong no es el único multimillonario de Coinbase que está perdiendo dinero. El cofundador Fred Ehrsam, un exoperador de Goldman Sachs Group Inc., actualmente tiene un patrimonio de US$ 1,3.000 millones, un descenso de más del 60% este año.

Armstrong posee el 16% de Coinbase y controla el 59.5% de sus acciones con derecho a voto, según la declaración de representación de la empresa de 2022, mientras que Ehrsam tiene una participación del 4.5% y controla el 26% de sus acciones con derecho a voto.

Los bonos de Coinbase también se han desplomado, y se cotizaban recientemente en línea con algunos de los valores con calificación “basura” más riesgosos.