“Hay una sensación que estamos en un periodo de ‘calma antes de la tormenta’. Las protestas no se ven en este momento, pero no se ha atendido ninguno de los reclamos de la población, aquellos que no son extremos. Podríamos volver a una situación de intranquilidad social en los próximos meses o en el tiempo que queda de mandato”, apuntó Darío Valdizán, Director Ejecutivo de Buy Side Research de Credicorp Capital.

La entidad señaló, por un lado, que la incertidumbre en el país se ha disipado, y que ello se refleja en la mejora de expectativas empresariales que se ha visto en los últimos meses.

No obstante, la aprobación presidencial y congresal se ha estabilizado en niveles mínimos, situación que representa aún el descontento social y mantiene latente el riesgo de que se recrudezca la conflictividad.

Ello sobre todo en un entorno donde la pobreza monetaria ha aumentado (a 27.5% en el 2022), y con una economía expuesta a riesgos como El Niño costero y global.

“Hay un entorno político más calmado con un acuerdo de gobernabilidad tácito hasta el 2026. El índice de incertidumbre publicado por la Reserva Federal de St. Louis (para el caso peruano) se ubica en niveles por debajo de su promedio de largo plazo. Sin embargo, eventos sociales extremos no pueden ser descartados, especialmente tras los recientes datos de pobreza monetaria, y el impacto que tendrá El Niño costero este año. Todo esto mantendría una convulsión social oculta pero probable”, apuntó Jonathan Gutiérrez, asociado senior Buy Side Research de Credicorp Capital.

El economista Juan José Marthans coincidió con lo anterior, y resaltó que, pese a observar un periodo de mayor calma social y mejora en los indicadores de expectativas, este podría revertir y que aún representa un riesgo para la actividad económica.

“La convulsión sociopolítica se ha reducido en el corto plazo, pero lo más prudente es prever la posibilidad que recrudezca el escenario. Es un riesgo latente y se tiene que evaluar cómo afrontarlo, pues las posibilidades de crecimiento de Perú pueden ser menores, y ya son bajas. Se tiene que considerar el efecto económico de El Niño, lo que puede generar convulsión también. Estos elementos pueden tener mayor ponderación, respecto a la explicación de la desaceleración económica, en los siguientes meses”, indicó.

¿Este riesgo se contempla en las proyecciones de crecimiento?

Según Valdizán de Credicorp Capital, su escenario base de proyección del crecimiento del PBI no contempla una reanudación de la intranquilidad social. No obstante, de darse tal escenario, es muy probable que se revise la misma.

“Si bien es posible hacer algunos estimados en base a escenarios posibles, también sabemos por experiencia que la historia no se repite necesariamente igual. Por lo que es probable que una potencial intranquilidad social se desarrolle de una manera diferente si es que se llega a manifestar”, anotó.

Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), mencionó también que el riesgo de conflictividad se sigue contemplando dentro de los riesgos para el escenario económico de Perú, aunque los principales pasan por los impactos climatológicos.

Cabe señalar que el IPE corrigió hoy su proyección de crecimiento de 1.9% a 1.7%, por el impacto de los eventos sociales y las lluvias en el primer trimestre.

“Ciertamente es un riesgo el rebrote de la conflictividad, aunque con la información a la fecha los riesgos a la baja más serios vienen de un fenómeno de El Niño moderado. (...) La actividad del primer trimestre fue peor de lo esperado, y las expectativas empresariales -aunque mejorando- siguen negativas. Eso jalará para abajo la inversión privada no minera”, señaló Macera.

