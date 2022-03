Ante el actual escenario (guerra entre Rusia y Ucrania) si es posible que el petróleo pueda tomar valores de US$ 200 por barril, señaló Diego Camacho, economista Internacional de Research de Credicorp Capital.

Los futuros del crudo Brent (referencia en los mercados europeos) subían US$ 2.91, o un 2.27% a US$ 130.89 el barril a las 05:20 GMT, después de haber subido un 3.9% el día anterior. Según Reuters, los precios del petróleo subían el miércoles por el temor a una posible crisis de la oferta tras la prohibición de las importaciones de crudo ruso por parte de EE.UU. Asimismo, señalaron que analistas de Rystad Energy dijeron que los precios mundiales del petróleo podrían subir hasta US$ 200 por barril si Europa y se suma a las prohibiciones.

“Sí es posible (un petróleo en US$ 200), aunque la probabilidad es baja, es creciente. Una cotización en los niveles que estamos viendo viene asociada con una desaceleración económica”, indicó.

En ese sentido, indicó Camacho, el tomar en cuenta una desaceleración económica le resta espacio de acción a los bancos centrales, entre estos el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“Se va a tener cuidado con los incrementos de tasas, pues el impacto en los mercados financieros y sector real se podrían sumar al efecto de desaceleración de la economía por los costos de la energía. Ante incrementos en la inflación va a haber una respuesta más mesurada, debido al shock de oferta en productos básicos”, señaló.

El representante de Credicorp Capital señaló que, dado el impacto directo a la canasta básica en Perú, es posible que el proceso de retorno de la inflación al rango meta (entre 1% y 3%) se dilate.

“Es posible que esa convergencia (de la inflación a su nivel meta) se vaya dilatando por el comportamiento reciente de los alimentos y combustibles, aunque ello está asociado a si el banco central sube o no la tasa. Hay un marco de incertidumbre enorme”, precisó.

¿Cuánto pesan Rusia y Ucrania en el mundo?

Diego Camacho señaló que, si bien la economía rusa y ucraniana representan el 1.7% y 0.3% del PBI mundial, estos países mantienen un “peso” importante en la producción de materias primas.

En el caso de petróleo y gas natural, Rusia tiene el 11% y 6% de la producción mundial. “Entre Rusia y Ucrania tiene el 26% de la producción de trigo y el 50% de aceites vegetales. Rusia tiene el 44% de la producción de paladio (clave en los catalizadores de automóviles)”, indicó Camacho.

En relación a ello, el representante de Credicorp Capital mencionó que la incorporación de Venezuela en el suministro de petróleo no sería relevante en el corto plazo.

“La capacidad efectiva de que esto (crudo venezolano) sea un colchon que compense en el muy corto plazo la producción que eventualmente se deje de entregar desde Rusia, al menos en EE.UU., es marginal. Entiendo que la producción de crudo de Venezuela está por debajo de 450 mil barriles por día, y que lo que se extrae son crudos pesados, los cuales no son útiles para los procesos de refinanción en los que estaría interesado EE.UU. La puesta a punto de una mayor producción tomaría alrededor de 2 años”, indicó.

