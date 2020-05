Las empresas deben implementar políticas y prácticas flexibles. Estas políticas pueden estar relacionados, pero no limitadas a: Implementar horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados), aumentar el espacio físico entre los trabajadores (por ejemplo, a través de espacios delimitados físicamente u otros medios), implementar opciones flexibles de reuniones y viajes (por ejemplo, posponer reuniones o eventos que no sean estrictamente necesarios, reuniones remotas, etc) y reducir las operaciones que sean consideradas como innecesarias o vitales. e. Disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores