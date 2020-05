Desde que la Contraloría puso a disposición de los gobiernos locales la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, para que los municipios que recibieron fondos públicos para la compra y entrega de canastas de víveres a la población en situación de vulnerabilidad registren y transparenten la ejecución de los recursos, la mayoría de ellos cumplió con hacer registro de las adquisiciones y beneficiarios; sin embargo, aún persisten municipios que incumplen la responsabilidad de rendir cuentas.

Al sábado 16 de mayo, según la información reportada en la plataforma, el 15% (290 municipios) no ha registrado la cifra de beneficiarios y 5% (95 municipalidades) aún no ha cumplido con registrar el monto ejecutado para la compra y entrega de canastas , situación que limita las labores de control y no contribuye a la rendición de cuentas oportuna de los recursos públicos asignados.

La información que cada municipio registra contribuye a la transparencia de la gestión pública, al control social y al control gubernamental mediante la verificación y detección de posibles hechos irregulares.

Es por ello que la Contraloría incide con el cumplimiento cabal de esta obligación. Para ello, también ha puesto a disposición de los responsables de cada municipalidad, a través de la plataforma, una guía de orientación para usuarios, además de recomendaciones y buenas prácticas en la contratación y distribución de las canastas básicas familiares.

A nivel de regiones, cabe destacar que todos los municipios de Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Callao, cumplieron con iniciar el registro correspondiente al monto contratado ; mientras que el total de municipios de Tumbes y Callao también iniciaron el registro de beneficiarios de las canastas básicas.

Toda la información que refleja la plataforma es resultado únicamente de lo que reportan los municipios provinciales y distritales que han recibido dinero para la compra y entrega de canastas básicas destinadas a familias vulnerables. Dicha información también es abierta al público a través del “Monitor de control y Transparencia COVID-19”, sección “Reporte oficial de compra y entrega de canasta básica familiar”, mediante el cual el ciudadano puede conocer el presupuesto asignado a su distrito, así como la información reportada sobre su ejecución.