En particular el sector habría crecido 0.3% en el periodo anual que va de noviembre 2021 a octubre 2022 (el crecimiento sería de 2.8% de enero a octubre), según el gremio.

“La cifra de crecimiento de octubre sucede a pesar de una caída de 5% en el consumo de cemento. Es decir, la explicación sería más por el avance de la obra pública que ha tenido un desempeño récord (39.8%) en el mes”, dijo Valdivia.

El representante de Capeco mencionó que el sector podría caer en alrededor de 1% en el año, a diferencia de proyecciones como las de Ministerio de Economía y Finanzas (crecimiento de 1.2%), pero en línea con la de otros análisis sobre el sector.

Por un lado, señaló que la construcción pública sigue manteniendo un fuerte dinamismo, en donde destacó que el sector ha acumulado siete meses consecutivos al alza. Sin embargo, resaltó también que los indicadores de todos los segmentos de la construcción privada (vivienda, minería, oficinas, edificación informal) se encuentran en escenario negativo con riesgo hasta fin de año.

En relación a ello, mencionó el impacto del enfrentamiento e incertidumbre política en la inversión, dinamismo de las ventas del sector, y promoción de medidas adecuadas como la entrega de subsidios de vivienda social y respecto a las reglas de contratación pública.

Es importante señalar que la inversión privada tendría una caída este año, según instituciones como el BBVA Research (-1.5%), Macroconsult (-1.5%) y Credicorp Capital (-0.5%).

“La recuperación del dinamismo en los segmentos de vivienda no social y de oficinas dependerá en gran medida de la restitución de la confianza de los agentes económicos, fuertemente afectada por las múltiples crisis que atraviesa el país, que únicamente será superada si es que se impulsa un amplio diálogo nacional que involucre a entidades representativas de la sociedad civil para mediar en el creciente enfrentamiento de los poderes públicos y de los actores políticos, que se ha agravado en los últimos treinta días”, apuntó.

Perspectivas no son buenas para el 2023

El representante de Capeco señaló que el 2023 tendría un obstáculo adicional a la crisis política y su impacto en la economía e inversión, el cual es la entrada de nuevas autoridades regionales y municipales, las cuales concentran la mayor parte de inversión en proyectos.

Cabe indicar que una caída en la inversión pública el siguiente año es esperada por entidades como Macroconsult (-6%), Credicorp Capital (-3%) y Apoyo (-10.3%).

“No se están resolviendo los problemas estructurales. Para el próximo año, por ejemplo, no están asegurados los recursos para las metas que tiene el Ministerio de Vivienda. No se sabe cuánto más dinero se dará para los subsidios (de vivienda social) y eso influye en las ventas. La entrada de nuevas autoridades en los gobiernos subnacionales y su impacto negativo en la ejecución en la obra pública es algo que ha pasado en procesos anteriores, y no se espera que cambie en el 2023. La inversión privada no va crecer el próximo año, lo que va en contra del sector″, anotó.

Fuente: Capeco

Datos

Crecimiento del sector en setiembre fue de 3.1%.

Inversión pública alcanzó los S/ 31,112 millones y se incrementó en 14.2% en primeros diez meses de 2022, y se incrementó en 14.2% en primeros diez meses de 2022, reportó Capeco.