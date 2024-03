La Comisión de Economía del Congreso debatirá y votará en sesión extraordinaria del lunes la propuesta de retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las cuentas individuales previsionales administradas por las AFP.

Así lo anunció el congresista José Luna Gálvez quien indicó que el predictamen, planteado por la dicha comisión sobre la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, considera el retiro de hasta 4 UIT (S/ 20,600).

Sin embargo, se insiste en que solo puedan acceder quienes no cuenten con aportes por al menos seis meses hasta 31 de diciembre del 2023.

El congresista sostuvo que la propuesta debe modificarse para que todos los que deseen puedan acceder al retiro voluntario, al considerar que todos los peruanos sufrimos los efectos de la brutal recesión económica y son miles los que están enfrentando el desempleo y la caída del poder adquisitivo de nuestros sueldos.

“Nos encontramos en un escenario donde se requiere dar pasos firmes para proteger a las familias, sobre todo a aquellas que aún no pueden salir del desempleo y de las deudas que se agudizan con la recesión”, indicó.

Además, demandó que se vote por separado la reforma previsional y el retiro de las cuentas individuales y exigió eliminar el “candado” para ejercer el derecho de decidir sobre su dinero solo a los que no hayan aportado al menos seis meses consecutivos.

También recordó que hay más de 443,000 familias que, a pesar de que han reprogramado sus deudas de consumo con los bancos, aún se encuentran en situación de morosos. Lo mismo pasa con más de 35,000 familias que tienen problemas en el pago de sus créditos hipotecarios.

“Miles de estos padres de familia desempleados no cuentan con recursos económicos para enfrentar las matrículas y útiles escolares. Si la economía cae y las familias no tienen empleo, no tienen ingresos, Debemos actuar rápidamente”, subrayó.

Luna Gálvez reafirmó que un componente de la democracia y de la economía social de mercado es el respeto a la libertad y derecho de los ciudadanos de decidir sobre su dinero.

“Señores congresistas, dejen de lado los intereses partidarios o presiones de grupos de poder, piensen en la gente, en nuestro pueblo que no tiene qué comer, y sufren despidos y falta de recursos”, sostuvo.