Si bien el año pasado, indican, se alcanzó una inversión de más de S/ 36 millones en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, estos fueron realizados solo por 19 empresas. La especialista legal de la dirección de políticas y programas de Ciencia y Tecnología del Concytec, Claudia Carpio, comentó a Gestión qué tanto han funcionado estos beneficios tributarios (Ley Nº 30309) y qué falta para que el incentivo pueda ser renovado el próximo año.

- ¿Qué se ha logrado con la Ley Nº 30309?, ¿Cuántos proyectos se han podido realizar?

Este incentivo ha logrado que muchas empresas inviertan en ciencia y tecnología. Estamos hablando de aproximadamente 150 proyectos aprobados desde el 2016. El año pasado se alcanzó más de S/ 36 millones invertidos por el sector privado en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Desde el 2016 estamos hablando de cerca de 90 empresas en total, solo en el 2023 fueron 19 empresas.

- ¿Esta cifra del 2023 es más baja que lo registrado en los últimos años?

En el 2019 tuvimos un pico de empresas que postularon y en el 2020 bajó por la pandemia. El 2020 y 2021 fueron años complicados y en el 2022 volvimos a repuntar con cerca de 35 proyectos aprobados. Sin embargo, en el 2023 hemos notado un decrecimiento por el tema económico. Parece que las empresas no necesariamente tienen la liquidez para esto, pero también creemos que hay un tema de difusión porque muchas veces los sectores no saben que existe este incentivo tributario.

- ¿Los requisitos que se piden para acceder al beneficio tributario podría considerarse una barrera para postular?

Algunas veces nos han dicho que los requisitos son muy engorrosos. Cuando le preguntan a su contador por este beneficio tributario, les dicen que es muy engorroso postular, pero el documento no es para que lo llene el abogado o el contador, es para que lo llene el especialista técnico.

Las leyes ya están, lo que se necesita es una mejora no regulatoria vinculada a reforzar la difusión. Para hacer la renovación se necesita que haya más postulaciones, las empresas hacen innovación todo el tiempo, pero no se dan cuenta que pueden postular.

- ¿Qué riesgo podría generar que la cantidad de postulaciones haya caído?

Una de nuestras principales preocupaciones, que es necesario que sepa el empresariado, es que si no usamos el incentivo tributario no se va a renovar . Tuvimos la primera renovación en el 2019, la segunda renovación en el 2022 y el beneficio tributario va a durar hasta el 2025. Si no tenemos resultados, porque esto depende de los empresarios, obviamente nos van a decir que esto no está funcionando. Por más que Concytec haga campañas de difusión, tal vez no se está llegando a este público objetivo.

- Del total de empresas que postulan, ¿cuántas acceden a este beneficio?

Desde el 2016 al 2019 teníamos un alto porcentaje de rechazo, porque del 100% de los proyectos que enviaban, un 70% se desaprobaba. Ahora por cada dos proyectos que se presentan, uno es aprobado. Esto porque a partir del 2019 y 2020 comenzamos a cambiar la estrategia, cuando viene la empresa a postular hacemos un acompañamiento técnico. Así, alcanza un expediente más claro. Con eso el porcentaje de rechazo ha bajado.

- Para este año, ¿se ya han proyectado cuántas empresas podrían alcanzar los beneficios tributarios por innovación?

Para el 2024 queremos llegar a los niveles del 2022, más o menos 35 proyectos aprobados de unas 30 empresas. Una empresa puede postular uno o más proyectos.

Deducción de gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica 1) Los contribuyentes cuyos ingresos netos no superen 2,300 UIT y que efectúen gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, pueden acceder a las siguientes deducciones: 240%: Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país. 190%: Si el proyecto es realizado mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domiciliados en el país. 2) Los contribuyentes cuyos ingresos netos superen 2,300 UIT y que efectúen gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, pueden acceder a las siguientes deducciones: 190%: Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país. 160%: Si el proyecto es realizado mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domiciliados en el país”. Fuente: Ley Nº 30309

- ¿De qué sectores son la mayoría de empresas que realizan proyectos para acceder a estos beneficios tributarios?

Tenemos muchos proyectos de inteligencia artificial en empresas manufactureras o empresas que brindan servicios de sistemas y software. El segundo sector es minería y proveedores mineros con proyectos para soluciones ambientales. El tercero es el sector agroindustrial.

Las que menos postulan son del sector salud. Del 100% de empresas que postulan, solo un 5% son de salud, mientras que de manufactura son un 60% .

Dado que es un beneficio que se efectiviza con la inversión del sector privado, muchas de las empresas que vienen son grandes empresas, pero desde que el beneficio tributario se amplió para las mypes hemos tenido en estos dos últimos años más pequeñas y medianas empresas que han postulado.

- ¿Creen que se pueda impulsar algún nuevo proyecto o algún otro tipo de beneficio tributario relacionado a la ciencia e innovación?

Primero tiene que consolidarse el que tenemos. En otros países existen otros incentivos tributarios, vinculados a ciencias. Por ejemplo, en Colombia tienen incentivos para contratar personal, también hay otros incentivos vinculados a productos ya no con reducción de IR sino del Impuesto General a las Ventas (IGV). Creo que todavía no hemos llegado a esa fase para proponerlos, aún tenemos que usar este para luego mirar otras alternativas.