Pese el anuncio del ministro, la empresa que obtuvo la buena pro de la segunda compra internacional de urea, la brasilera MF Fertilizantes aún no ha sido notificada formalmente por Agro Rural de que el proceso se canceló.

De acuerdo a una carta remitida por el CEO de la compañía, Marcelo Da Silva Goldschmidt, a inicios de esta semana (27 de junio) a Juan Carlos Guerrera Ochoa, jefe de la sub unidad de abastecimiento de Agro Rural, se le expresa su “preocupación” por las últimas declaraciones vertidas por el titular de Agricultura en el “sentido de haberse declarada lo nulidad” del proceso de contratación para la compra de fertilizantes.

“Es el caso que hasta la fecha nuestra empresa no ha sido informada o notificada formalmente del acto administrativo emitido por esta entidad respecto de la decisión de declarar la nulidad del proceso de contratación internacional y la motivación debida que la ampara”, se lee en la misiva.

En diálogo con Gestión, el CEO de MF Fertilizantes reafirmó que aún no han recibido ningún comunicado oficial por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura o Agro Rural o de cualquier otra dependencia gubernamental, sobre la cancelación del proceso de compra.

“(¿Iniciarán acciones legales?) Primero, estaremos a la espera de la decisión oficial del Ministerio de Agricultura y la publicación/difusión de un documento oficial del Gobierno sobre el asunto. Si se confirma una cancelación, analizaremos qué motivos se utilizaron para justificar tal decisión”, precisó.

-Agro Rural sabía que urea tomaría más tiempo en llegar a Perú-

Uno de los puntos más importantes -respecto a las irregularidades halladas en el segundo proceso de compra de urea a manos de Agro Rural- del informe de la Contraloría está referida a la llegada del fertilizante, la que debería estar a tiempo para la segunda campaña agrícola que se inicia en agosto.

¿Qué halló la Contraloría en su informe de control? Que la entrega del primer lote de urea en 35 días como indicaba la propuesta de MF Fertilizantes estaba condicionada a la recepción de la Carta de Crédito (LC).

“Es decir el inicio del plazo de entrega, dependería de las gestiones que la Entidad (Agro Rural) realizará ante el banco correspondiente para obtener la Carta de Crédito; condición distinta a lo establecido en las especificaciones técnicas, donde el plazo de la primera entrega corre desde la notificación de la aceptación de la oferta o intensión del proveedor/exportación”, refiere el documento de la Contraloría.

Al respecto, MF Fertilizantes detalló -en otra carta remitida a al coordinador técnico de Agro Rural, Daniel Moscoso Vargas, el 22 de junio- que “de acuerdo a los usos y costumbres internacionales, cuando el contrato así lo exige la apertura y entrega de una Carta de Crédito constituye una obligación principal del comprado r (Agro Rural) y generalmente tendrá que cumplirla antes de que pueda exigirse al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones”.

En esa línea, recordó que en numeral 10 de las especificaciones técnicas del segundo proceso, respecto al pago del precio de venta internacional se estipuló que el comprador (Agro Rural) debe aperturar y entregar una Carta de Crédito al vendedor (MF Fertilizantes) para pagar el precio de venta convenido.

“Es así que la propuesta presentada no difiere realmente de lo previsto en las especificaciones técnicas si consideramos que se ha estimado un plazo regular de 10 días, que es lo usual para la obtención de una Carta de Crédito en el mercado financiero, para que Agro Rural pueda aperturar y entregar a MF Fertilizantes dicho instrumento bancario”, acotó.

“Por esta razón, en la propuesta presentada y aceptada por Agro Rural se precisó que la entrega del primer y segundo embarques de urea para uso agrícola se efectuarían a los 35 y 40 días, respectivamente, de recibida la Carta de Crédito, que sumados a los 10 antes señalados, supone el plazo previsto en las especificaciones técnicas ”, agregó.

Cabe subrayar que -en realidad- las especificaciones técnicas del segundo proceso de compra dice en el numeral 6.5 que el plazo de la primera entrega corre desde la notificación de la aceptación de la oferta o intensión del proveedor/exportación y no desde la obtención de la Carta de Crédito. (Ver cuadro)

Un detalle que llama la atención de esta segunda carta es que el proveedor ganador responsabiliza a Agro Rural de las demoras que pudieran generarse en la llegada del fertilizante, ya que depende -subrayó- de la obtención de la Carta de Crédito, gestión que le corresponde -reiteró- “al comprador (Agro Rural)”

¿Agro Rural gestionó la Carta de Crédito, tras ganar la buena pro MF Fertilizantes el 12 de junio? Sobre el particular la empresa brasilera indicó que -hasta el momento- no se han hecho las gestiones para la obtención del documento financiero.

“ Ha transcurrido 15 días desde la aceptación de nuestra propuesta sin que tengamos conocimiento que la entidad ( Agro Rural ) haya gestionado la obtención de la Carta de Crédito que es el mecanismo de pago establecido para la compra venta de la urea para uso agrícola . Por el contrario, se nos ha solicitado, en reiteradas oportunidades, dar respuesta a comunicaciones con el propósito que confirmemos nuestra postura presentada, hecho que hemos ratificado”, dice la empresa en la carta del 27 de junio.

-Las respuestas del CEO-

Gestión remitió un cuestionario de preguntas del CEO de MF Fertilizantes, Marcelo Da Silva Goldschmidt, respecto a su situación legal, las denuncias del pago de un soborno y la propuesta presentada para la compra de cerca de 74,000 toneladas de urea, hecho que -hasta ahora- no se ha concretado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

-Desde la Contraloría se alertó que su empresa no traería a Perú los fertilizantes a tiempo debido a que estaba condicionada a la recepción de la Carta de Crédito-

La información de la Contraloría es correcta. La urea solo se enviará luego de recibida la Carta de Crédito por parte de MF Fertilizantes, según la modalidad CIF solicitada por el Gobierno Peruano desde el inicio del proceso. De lo contrario, tendríamos que iniciar los trámites para el envío de la mercancía sin la garantía financiera adecuada por parte del comprador. Lo que implicaría un análisis crediticio muy detallado y prolongado. Escapando así del estándar ICC CIF Incoterms 2020.

Las Cartas de Crédito son emitidas por bancos comerciales y su plazo de emisión puede variar de banco a banco y de acuerdo a la relación y crédito de cada cliente. El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos informó que el plazo sería de aproximadamente siete días.

-¿Cuál es la experiencia de su empresa en la venta a fertilizantes a países? ¿Cuál fue la última venta de urea que realizó su empresa? ¿Es un bróker/intermediario, es decir, compra urea a productores y lo trae a los consumidores finales?-

Como se destaca en nuestro sitio web oficial, MF Fertilizantes opera en el mercado sudamericano como commodities trading, comprando y vendiendo productos fertilizantes en varios países sudamericanos y promoviendo a los productores rurales en Brasil a través de crédito financiero y crédito de productos directamente. Las operaciones de compra, venta y promoción tienen una frecuencia diaria como actividad económica.

-¿Dónde viene la urea que comercializan?-

Rusia, Kazajstán, Pakistán e Irán.

-¿En qué sustenta el precio presentado en el proceso de US$ 760 la tonelada, que deba un costo final superior a los US$ 55 millones para la compra de 73,529 toneladas de urea? De acuerdo a informaciones periodísticas su oferta era US$ 8.25 millones más que otros postores-

El precio de los productos vendidos por MF Fertilizantes está constituido por el costo directo con los fabricantes con los que nuestra empresa tiene relación, el cual puede variar dependiendo de los costos de producción y las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado global; costos asociados con la contratación de seguros, en los casos de la modalidad CIF; costos de logística, que varían según las modalidades CIF o FOB; costos de impuestos con la nacionalización de productos, dependiendo de cada país, cuando estos sean responsabilidad de nuestra empresa.

Además de las diferentes calidades de los productos que demanda cada cliente, donde los productos de mayor calidad tienen costos más altos que los demás. En el caso de nuestra oferta realizada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, también se consideró como criterio de precio un producto que no tuviera una vida útil de producción superior a 90 días.

En cuanto a otras ofertas con un valor total inferior al valor final de US$ 760 por tonelada métrica que ofreció nuestra empresa, no es posible resaltar las razones sin un conocimiento completo del origen real de cada producto, su calidad, sus certificaciones y su tiempo de vida no superior a 90 días.

-¿Hubo tratos bajo la mesa o pago de sobornos? El fin de semana se propaló un audio en la que se da cuenta de un soborno ¿Cuándo presentó su propuesta a Agro Rural, qué día y hora?

MF Fertilizantes no tiene conocimiento de ningún tipo de propuesta de pago de sobornos y/u otro tipo de beneficios ilícitos que se hayan podido realizar en nombre de nuestra empresa. Dichas normas de comportamiento no son aceptadas por nuestra empresa y no forman parte de los valores éticos y morales con los que realizamos nuestras actividades económicas con proveedores y clientes.

Además, MF Fertilizantes no tiene ninguna persona o grupo autorizado para hablar sobre volúmenes de productos, precios, pagos y tiempos de entrega, en nombre de la empresa fuera de Brasil.

Toda comunicación comercial se realiza únicamente a través de sus dos ejecutivos principales: mi persona, que tengo el cargo director ejecutivo y Christian Koren, director financiero y solo a través de la dirección de correo electrónico corporativa y sus números de teléfono celular.

Respecto a los supuestos mensajes de voz que citan pagos de sobornos, y que vienen vinculando de forma indebida a MF Fertilizantes, nuestro equipo legal ya se encuentra analizando dicha información para que se puedan tomar las acciones legales correspondientes . Principalmente, debido a que son audios en español con notorias características de fluidez en las pronunciaciones, y el idioma base de los ejecutivos de la empresa es el portugués brasileño.

MF Fertilizantes envió su propuesta final de suministro a Agro Rural el 10 de junio de 2022 a las 01:52 (hora de Brasilia, Brasil, GMT/UTC -03:00). Equivalente al 9 de junio de 2022 a las 23:52 (Hora de Lima, Perú, GMT/UTC -05:00) .

-¿Cuál es su situación legal? Ya que -de acuerdo al portal web de la Jusbrasil- usted tiene 12 procesos mientras su gerente de finanzas tiene dos procesos-

MF Fertilizantes y sus principales ejecutivos se encuentran en perfectas condiciones jurídico-legales ante la Justicia brasileña y no existe ningún tipo de proceso penal en curso o ya juzgado y/o condenado que desacredite a la empresa y sus ejecutivos. Los procesos destacados en el sistema Jusbrasil son sólo de carácter civil, en todos los casos, no generando ningún tipo de daño a la reputación o responsabilidades con sus proveedores, clientes y/o la sociedad brasileña.

